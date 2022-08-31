https://ria.ru/20220831/energodar-1813512358.html

Появилось видео атаки дрона-камикадзе по Энергодару

Появилось видео атаки дрона-камикадзе по Энергодару - РИА Новости, 31.08.2022

Появилось видео атаки дрона-камикадзе по Энергодару

Власти Энергодара опубликовали видео ночного удара украинских войск по зданию городской администрации дроном-камикадзе. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:39

2022-08-31T17:39

2022-08-31T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

магатэ

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Власти Энергодара опубликовали видео ночного удара украинских войск по зданию городской администрации дроном-камикадзе.Ранее сообщалось, что Энергодар в преддверии приезда миссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии."31 августа в ночное время украинские каратели использовали дрон-камикадзе для нанесения удара по административному зданию города с противоположной стороны Днепра", - говорится в сообщении, которое сопровождено видео с уличных камер, на котором запечатлен момент удара по зданию администрации.В пресс-службе подчеркнули, что пострадавших в результате атаки нет, работники администрации не находились в этот момент в здании.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220831/energodar-1813480456.html

https://ria.ru/20220831/energodar-1813426478.html

запорожская область

энергодар

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео удара дроном-камикадзе, используемым боевиками ВСУ, по администрации города Энергодар Видео удара дроном-камикадзе, используемым боевиками ВСУ, по администрации города Энергодар 2022-08-31T17:39 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, магатэ, энергодар, запорожская аэс