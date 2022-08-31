https://ria.ru/20220831/energodar-1813512358.html
Появилось видео атаки дрона-камикадзе по Энергодару
Появилось видео атаки дрона-камикадзе по Энергодару - РИА Новости, 31.08.2022
Появилось видео атаки дрона-камикадзе по Энергодару
Власти Энергодара опубликовали видео ночного удара украинских войск по зданию городской администрации дроном-камикадзе. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:39
2022-08-31T17:39
2022-08-31T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
магатэ
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Власти Энергодара опубликовали видео ночного удара украинских войск по зданию городской администрации дроном-камикадзе.Ранее сообщалось, что Энергодар в преддверии приезда миссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии."31 августа в ночное время украинские каратели использовали дрон-камикадзе для нанесения удара по административному зданию города с противоположной стороны Днепра", - говорится в сообщении, которое сопровождено видео с уличных камер, на котором запечатлен момент удара по зданию администрации.В пресс-службе подчеркнули, что пострадавших в результате атаки нет, работники администрации не находились в этот момент в здании.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220831/energodar-1813480456.html
https://ria.ru/20220831/energodar-1813426478.html
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Видео удара дроном-камикадзе, используемым боевиками ВСУ, по администрации города Энергодар
Видео удара дроном-камикадзе, используемым боевиками ВСУ, по администрации города Энергодар
2022-08-31T17:39
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PT0M13S
РИА Новости
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в мире, запорожская область, магатэ, энергодар, запорожская аэс
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Появилось видео атаки дрона-камикадзе по Энергодару
Власти опубликовали видео ночной атаки дрона-камикадзе по зданию администрации Энергодара