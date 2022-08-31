Рейтинг@Mail.ru
Власти назвали обстрелы ВСУ Энергодара социальным терроризмом - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/energodar-1813480456.html
Власти назвали обстрелы ВСУ Энергодара социальным терроризмом
Власти назвали обстрелы ВСУ Энергодара социальным терроризмом - РИА Новости, 31.08.2022
Власти назвали обстрелы ВСУ Энергодара социальным терроризмом
Обстрелы мирного населения Энергодара со стороны украинских вооруженных формирований являются социальным терроризмом, заявил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:42
2022-08-31T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
украина
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811785021_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_f4cd4bc52abf40950ab5da94ece96d98.jpg
ЭНЕРГОДАР, 31 авг - РИА Новости. Обстрелы мирного населения Энергодара со стороны украинских вооруженных формирований являются социальным терроризмом, заявил РИА Новости глава администрации города Александр Волга.По его словам, последние украинские обстрелы являются открытой провокацией в преддверии визита миссии МАГАТЭ."По мэрии ударили, потому что мы очень активно ведем свою работу. Мы готовимся к первому сентября, он завтра. Решаем много социальных проблем. Это, конечно, провокация, социальный террор со стороны правительства Украины. Слава Богу, никто не пострадал, все произошло в пять часов утра, когда никого на работе не было", - сказал Волга.По его словам, на данный момент муниципальные службы устраняют последствия удара по зданию администрации города. Ведется ремонт фасада здания.Говоря о прибытии миссии МАГАТЭ, глава администрации отметил, что власти города ждут визита и готовы их встретить. "Миссию МАГАТЭ мы ждем на территории города. Нам есть, что им показать. Все данные по поводу БПЛА собраны, мы их идентифицировали, их неоднократно использовали", - сказал он."Но мы прекрасно понимаем, что коварство ВСУ на таком уровне, что они могут нанести удар в любой момент", - добавил Волга.Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС, передают в среду западные СМИ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
энергодар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811785021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79966788472090732e1a36f2032a6b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, украина, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
16:42 31.08.2022
 
Власти назвали обстрелы ВСУ Энергодара социальным терроризмом

Глава Энергодара Волга назвал обстрелы ВСУ гражданских объектов социальным терроризмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 31 авг - РИА Новости. Обстрелы мирного населения Энергодара со стороны украинских вооруженных формирований являются социальным терроризмом, заявил РИА Новости глава администрации города Александр Волга.
По его словам, последние украинские обстрелы являются открытой провокацией в преддверии визита миссии МАГАТЭ.
Последствия обстрела города Ровеньки - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:19Специальная военная операция на Украине
В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским
"По мэрии ударили, потому что мы очень активно ведем свою работу. Мы готовимся к первому сентября, он завтра. Решаем много социальных проблем. Это, конечно, провокация, социальный террор со стороны правительства Украины. Слава Богу, никто не пострадал, все произошло в пять часов утра, когда никого на работе не было", - сказал Волга.
По его словам, на данный момент муниципальные службы устраняют последствия удара по зданию администрации города. Ведется ремонт фасада здания.
Говоря о прибытии миссии МАГАТЭ, глава администрации отметил, что власти города ждут визита и готовы их встретить. "Миссию МАГАТЭ мы ждем на территории города. Нам есть, что им показать. Все данные по поводу БПЛА собраны, мы их идентифицировали, их неоднократно использовали", - сказал он.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
"Но мы прекрасно понимаем, что коварство ВСУ на таком уровне, что они могут нанести удар в любой момент", - добавил Волга.
Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС, передают в среду западные СМИ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала