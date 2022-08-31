Власти назвали обстрелы ВСУ Энергодара социальным терроризмом
Глава Энергодара Волга назвал обстрелы ВСУ гражданских объектов социальным терроризмом
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 31 авг - РИА Новости. Обстрелы мирного населения Энергодара со стороны украинских вооруженных формирований являются социальным терроризмом, заявил РИА Новости глава администрации города Александр Волга.
По его словам, последние украинские обстрелы являются открытой провокацией в преддверии визита миссии МАГАТЭ.
"По мэрии ударили, потому что мы очень активно ведем свою работу. Мы готовимся к первому сентября, он завтра. Решаем много социальных проблем. Это, конечно, провокация, социальный террор со стороны правительства Украины. Слава Богу, никто не пострадал, все произошло в пять часов утра, когда никого на работе не было", - сказал Волга.
По его словам, на данный момент муниципальные службы устраняют последствия удара по зданию администрации города. Ведется ремонт фасада здания.
Говоря о прибытии миссии МАГАТЭ, глава администрации отметил, что власти города ждут визита и готовы их встретить. "Миссию МАГАТЭ мы ждем на территории города. Нам есть, что им показать. Все данные по поводу БПЛА собраны, мы их идентифицировали, их неоднократно использовали", - сказал он.
"Но мы прекрасно понимаем, что коварство ВСУ на таком уровне, что они могут нанести удар в любой момент", - добавил Волга.
Миссия МАГАТЭ прибыла в город Запорожье в преддверии своего визита на Запорожскую АЭС, передают в среду западные СМИ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.