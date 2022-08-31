https://ria.ru/20220831/energiya-1813452525.html

В Великобритании запустили крупнейшую прибрежную ветряную электростанцию

В Великобритании запустили крупнейшую прибрежную ветряную электростанцию - РИА Новости, 31.08.2022

В Великобритании запустили крупнейшую прибрежную ветряную электростанцию

Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что крупнейшая оффшорная ветряная электростанция Hornsea 2 полностью введена в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:34

2022-08-31T15:34

2022-08-31T15:51

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что крупнейшая оффшорная ветряная электростанция Hornsea 2 полностью введена в эксплуатацию.Ожидается, что электростанция будет производить электроэнергию, достаточную для 1,3 миллиона домохозяйств."Это огромный шаг вперед на нашем пути к производимой в стране безопасной энергии", - написал Джонсон в Twitter.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.На минувшей неделе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.

https://ria.ru/20220831/britaniya-1813304739.html

https://ria.ru/20220831/dzhonson-1813296198.html

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великобритания, борис джонсон