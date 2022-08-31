https://ria.ru/20220831/elektrosamokaty-1813519022.html

В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ

В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ - РИА Новости, 31.08.2022

В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ

Общественники уже разработали курс езды на электросамокатах для школ, Госавтоинспекция приступит к его обсуждению в ближайшее время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:50

2022-08-31T17:50

2022-08-31T17:52

общество

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Общественники уже разработали курс езды на электросамокатах для школ, Госавтоинспекция приступит к его обсуждению в ближайшее время, заявил РИА Новости замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу должны решаться на государственном уровне. Тем не менее если составить примерную программу подготовки и предусмотреть в ней соответствующие часы, МВД России возражать не будет. Никаких сомнений в необходимости такого курса, по его словам, нет. Накануне замглавы московской ГИБДД Логиновский заявил РИА Новости, что Москва может стать первой в России, где подобные курсы будут введены. Ведомство, отмечал он, готово оказать поддержку в продвижении этого вопроса."Ведь есть общественные организации, у которых действительно эти правила давным-давно разработаны. В том числе есть программа обучающая, они готовы этим заниматься. Если это действительно будут какие-то уроки безопасности, мы только за. Мы на понедельник договорились о встрече, как раз будем обсуждать", - сказал Логиновский РИА Новости.Он добавил, что обсуждение пройдет в рамках введения таких уроков в Москве в качестве пилотного региона. Какая именно организация разработала обучающую программу, он не уточнил.

https://ria.ru/20220825/elektrosamokat-1811989994.html

https://ria.ru/20220815/samokat-1809794243.html

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общество, москва, самокаты