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В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ - РИА Новости, 31.08.2022
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В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ
В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ - РИА Новости, 31.08.2022
В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ
Общественники уже разработали курс езды на электросамокатах для школ, Госавтоинспекция приступит к его обсуждению в ближайшее время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:50
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общество
москва
самокаты
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Общественники уже разработали курс езды на электросамокатах для школ, Госавтоинспекция приступит к его обсуждению в ближайшее время, заявил РИА Новости замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу должны решаться на государственном уровне. Тем не менее если составить примерную программу подготовки и предусмотреть в ней соответствующие часы, МВД России возражать не будет. Никаких сомнений в необходимости такого курса, по его словам, нет. Накануне замглавы московской ГИБДД Логиновский заявил РИА Новости, что Москва может стать первой в России, где подобные курсы будут введены. Ведомство, отмечал он, готово оказать поддержку в продвижении этого вопроса."Ведь есть общественные организации, у которых действительно эти правила давным-давно разработаны. В том числе есть программа обучающая, они готовы этим заниматься. Если это действительно будут какие-то уроки безопасности, мы только за. Мы на понедельник договорились о встрече, как раз будем обсуждать", - сказал Логиновский РИА Новости.Он добавил, что обсуждение пройдет в рамках введения таких уроков в Москве в качестве пилотного региона. Какая именно организация разработала обучающую программу, он не уточнил.
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общество, москва, самокаты
Общество, Москва, Самокаты
17:50 31.08.2022 (обновлено: 17:52 31.08.2022)
 
В ГИБДД обсудят курс езды на электросамокатах для школ

ГИБДД приступит к обсуждению курса езды на электросамокатах для учащихся школ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтанция проката электросамокатов в центре Москвы
Станция проката электросамокатов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станция проката электросамокатов в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Общественники уже разработали курс езды на электросамокатах для школ, Госавтоинспекция приступит к его обсуждению в ближайшее время, заявил РИА Новости замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.
Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин говорил, что вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу должны решаться на государственном уровне. Тем не менее если составить примерную программу подготовки и предусмотреть в ней соответствующие часы, МВД России возражать не будет. Никаких сомнений в необходимости такого курса, по его словам, нет. Накануне замглавы московской ГИБДД Логиновский заявил РИА Новости, что Москва может стать первой в России, где подобные курсы будут введены. Ведомство, отмечал он, готово оказать поддержку в продвижении этого вопроса.
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"Ведь есть общественные организации, у которых действительно эти правила давным-давно разработаны. В том числе есть программа обучающая, они готовы этим заниматься. Если это действительно будут какие-то уроки безопасности, мы только за. Мы на понедельник договорились о встрече, как раз будем обсуждать", - сказал Логиновский РИА Новости.
Он добавил, что обсуждение пройдет в рамках введения таких уроков в Москве в качестве пилотного региона. Какая именно организация разработала обучающую программу, он не уточнил.
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