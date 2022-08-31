https://ria.ru/20220831/eksperimenty-1813425074.html
На орбитальной станции КНР ведут эксперименты по выращиванию риса и салата
На орбитальной станции КНР ведут эксперименты по выращиванию риса и салата - РИА Новости, 31.08.2022
На орбитальной станции КНР ведут эксперименты по выращиванию риса и салата
В Академии наук Китая рассказали о работе лабораторного модуля "Вэньтянь" китайской орбитальной станции, выведенного на орбиту в конце июля. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:21
2022-08-31T14:21
2022-08-31T14:21
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МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В Академии наук Китая рассказали о работе лабораторного модуля "Вэньтянь" китайской орбитальной станции, выведенного на орбиту в конце июля.Все системы лабораторного модуля "Вэньтянь" функционируют в штатном режиме. Кроме того, в нем уже стартовали эксперименты. Об этом сообщили в Китайской академии наук.Ведущий конструктор экспериментального модуля "Вэньтянь" Китайской академии наук Чжао Липин: "Работа модуля оценивается на основе проведенных на орбите испытаний и данных телеметрии. Экспериментальные боксы и вспомогательное оборудование в хорошем состоянии и работают нормально".Экипаж орбитальной станции протестировал новый модуль в середине августа. Три тайконавта собрали экспериментальные боксы, предназначенные для исследований в области гравитации, низких температур и биотехнологий. Также в новом модуле еще в конце июля стартовали эксперименты по выращиванию растений - риса и кресс-салата.Чжао Липин: "При текущей освещенности и световом режиме, а также температурных условиях в экспериментальных боксах оба растения развиваются нормально. Планируется, что первые образцы риса космонавты соберут уже 20 сентября. Кроме того, семена двух растений будут собраны за 10-15 дней до завершения миссии экипажа. Их доставят на Землю для дальнейших научных исследований".Ученые, работающие над проектом, заявили, что эксперименты с растениями на орбите имеют важное значение для будущих исследований.Чжао Липин: "Эксперименты позволяют нам понять, как выращивать овощи и зерновые в космосе. В будущем это может открыть дорогу для массового производства этих культур на орбите".В ближайшее время на модуле "Вэньтянь" китайской орбитальной станции запланированы и другие эксперименты. Конечная цель ученых в том, чтобы найти лучшие решения для освоения космоса человеком.
https://ria.ru/20220825/retsirkulyatsiya-1812057332.html
https://ria.ru/20220830/samolety-1813226192.html
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китай, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Космос
МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Академии наук Китая рассказали о работе лабораторного модуля "Вэньтянь" китайской орбитальной станции, выведенного на орбиту в конце июля.
Все системы лабораторного модуля "Вэньтянь" функционируют в штатном режиме. Кроме того, в нем уже стартовали эксперименты. Об этом сообщили в Китайской академии наук.
Ведущий конструктор экспериментального модуля "Вэньтянь" Китайской академии наук Чжао Липин: "Работа модуля оценивается на основе проведенных на орбите испытаний и данных телеметрии. Экспериментальные боксы и вспомогательное оборудование в хорошем состоянии и работают нормально".
Экипаж орбитальной станции протестировал новый модуль в середине августа. Три тайконавта собрали экспериментальные боксы, предназначенные для исследований в области гравитации, низких температур и биотехнологий. Также в новом модуле еще в конце июля стартовали эксперименты по выращиванию растений - риса и кресс-салата.
Чжао Липин: "При текущей освещенности и световом режиме, а также температурных условиях в экспериментальных боксах оба растения развиваются нормально. Планируется, что первые образцы риса космонавты соберут уже 20 сентября. Кроме того, семена двух растений будут собраны за 10-15 дней до завершения миссии экипажа. Их доставят на Землю
для дальнейших научных исследований".
Ученые, работающие над проектом, заявили, что эксперименты с растениями на орбите имеют важное значение для будущих исследований.
Чжао Липин: "Эксперименты позволяют нам понять, как выращивать овощи и зерновые в космосе. В будущем это может открыть дорогу для массового производства этих культур на орбите".
В ближайшее время на модуле "Вэньтянь" китайской орбитальной станции запланированы и другие эксперименты. Конечная цель ученых в том, чтобы найти лучшие решения для освоения космоса человеком.