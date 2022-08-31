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В Бельгии могут отключить освещение шоссе для экономии энергии - РИА Новости, 31.08.2022
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В Бельгии могут отключить освещение шоссе для экономии энергии
В Бельгии могут отключить освещение шоссе для экономии энергии - РИА Новости, 31.08.2022
В Бельгии могут отключить освещение шоссе для экономии энергии
В бельгийской провинции Валлония будет рассмотрен вопрос о возможности приостановки освещения скоростных автодорог для экономии энергии, говорится в сообщении... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:14
2022-08-31T21:14
в мире
элио ди рупо
валлония
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. В бельгийской провинции Валлония будет рассмотрен вопрос о возможности приостановки освещения скоростных автодорог для экономии энергии, говорится в сообщении Le Soir.Глава провинции Валлония Элио Ди Рупо в ходе пресс-конференции сказал, что "предложение о приостановке освещения шоссе также будет рассматриваться", отмечается в нем.Федеральные власти страны, по данным СМИ, будут экономить энергию за счет ряда мер. В частности, температура в госучреждениях в холодный период будет снижена до 19 градусов. Освещение федеральных зданий и памятников будет отключено с 19.00 до 6.00.
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в мире, элио ди рупо, валлония
В мире, Элио Ди Рупо, Валлония
21:14 31.08.2022
 
В Бельгии могут отключить освещение шоссе для экономии энергии

В бельгийской Валлонии обсудят вопрос об отключении освещения шоссе для экономии энергии

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. В бельгийской провинции Валлония будет рассмотрен вопрос о возможности приостановки освещения скоростных автодорог для экономии энергии, говорится в сообщении Le Soir.
Глава провинции Валлония Элио Ди Рупо в ходе пресс-конференции сказал, что "предложение о приостановке освещения шоссе также будет рассматриваться", отмечается в нем.
Федеральные власти страны, по данным СМИ, будут экономить энергию за счет ряда мер. В частности, температура в госучреждениях в холодный период будет снижена до 19 градусов. Освещение федеральных зданий и памятников будет отключено с 19.00 до 6.00.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В миреЭлио Ди РупоВаллония
 
 
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