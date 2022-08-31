https://ria.ru/20220831/ekonomiya-1813522530.html

В Страсбурге музеи решили изменить режим работы ради экономии

В Страсбурге музеи решили изменить режим работы ради экономии - РИА Новости, 31.08.2022

В Страсбурге музеи решили изменить режим работы ради экономии

Музеи города Страсбурга на востоке Франции будут закрыты два дня в неделю, а также сократят часы работы "в целях адаптации к кризису" в сфере энергетики,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:55

2022-08-31T17:55

2022-08-31T17:55

страсбург

франция

культура

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ПАРИЖ, 31 авг – РИА Новости. Музеи города Страсбурга на востоке Франции будут закрыты два дня в неделю, а также сократят часы работы "в целях адаптации к кризису" в сфере энергетики, сообщила в среду в коммюнике, разосланном руководителям музеев, мэр французского города Жанна Барсегян, передает издание La Tribune de l'Art."Музеи будут закрыты два дня в неделю вместо одного, а часы посещения будут адаптированы под посещаемость", - заявила мэр.Мера принята с целью экономии электроэнергии на фоне резкого роста цен на нее. Барсегян отметила, однако, что стоимость входных билетов не вырастет, чтобы "музеи оставались доступными".Восемь музеев, которыми заведует мэрия Страсбурга, будут работать по новому графику с 3 октября: часть музеев будет закрыта по понедельникам и средам, а остальные – по вторникам и четвергам. Все учреждения также будут закрыты для посетителей с 13 до 14 часов дня.О том, что данные меры рассматриваются властями, французские профсоюзы узнали в начале августа. Была запущена петиция против изменений графика работы музеев, где отмечалось, что "Страсбург, седьмое по популярности направление во Франции среди туристов, станет первым в метрополии городом, принявшим такие меры".За несколько дней онлайн-петиция собрала около 2 тысяч подписей.

https://ria.ru/20220831/tseny-1813488487.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813380392.html

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франция

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страсбург, франция, культура