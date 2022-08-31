https://ria.ru/20220831/dugina-1813303727.html

Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь

Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь - РИА Новости, 31.08.2022

Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь

Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили РИА Новости про безуспешные попытки выйти... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:17

2022-08-31T02:17

2022-08-31T02:17

в мире

дарья дугина

россия

эстония

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812810510_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_8f2c11dc9f3f00d9955632053717f9b5.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили РИА Новости про безуспешные попытки выйти с ним на связь, а Telegram-аккаунт, привязанный к его к личному телефонному номеру, не активен с 5 июля 2022 года.То же самое рассказывает и его тетя. При этом Telegram-аккаунт, привязанный к личному номеру Цыганенко, не активен с 5 июля 2022 года.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь. Его мать, по словам одной из соседок, не поддерживала специальную военную операцию РФ на Украине.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220829/dugina-1812888656.html

россия

эстония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дарья дугина, россия, эстония, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной