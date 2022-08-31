Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь
Родственники не могут связаться с подозреваемым в причастности к убийству Дугиной
© РИА Новости / ФСБ РФГражданин Украины Богдан Цыганенко, который подозревается в подготовке убийства Дугиной
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который подозревается в подготовке убийства Дугиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили РИА Новости про безуспешные попытки выйти с ним на связь, а Telegram-аккаунт, привязанный к его к личному телефонному номеру, не активен с 5 июля 2022 года.
"Он не отвечает. Я ему сколько раз звонила. Сколько звоним - он не отвечает. Может, что-то с телефоном у него, я не знаю… Мы не знаем, собираются ли они (с матерью) возвращаться. Я ему написала - он ничего не отвечает. Связи нет. Уехал и все. Я с ним хотела поговорить, но он ничего не отвечает", - говорит бабушка Цыганенко.
То же самое рассказывает и его тетя. При этом Telegram-аккаунт, привязанный к личному номеру Цыганенко, не активен с 5 июля 2022 года.
О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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