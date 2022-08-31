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Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь - РИА Новости, 31.08.2022
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Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь
Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь - РИА Новости, 31.08.2022
Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь
Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили РИА Новости про безуспешные попытки выйти... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:17
2022-08-31T02:17
в мире
дарья дугина
россия
эстония
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили РИА Новости про безуспешные попытки выйти с ним на связь, а Telegram-аккаунт, привязанный к его к личному телефонному номеру, не активен с 5 июля 2022 года.То же самое рассказывает и его тетя. При этом Telegram-аккаунт, привязанный к личному номеру Цыганенко, не активен с 5 июля 2022 года.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь. Его мать, по словам одной из соседок, не поддерживала специальную военную операцию РФ на Украине.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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в мире, дарья дугина, россия, эстония, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Дарья Дугина, Россия, Эстония, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
02:17 31.08.2022
 
Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной не выходит на связь

Родственники не могут связаться с подозреваемым в причастности к убийству Дугиной

© РИА Новости / ФСБ РФГражданин Украины Богдан Цыганенко, который подозревается в подготовке убийства Дугиной
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который подозревается в подготовке убийства Дугиной - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который подозревается в подготовке убийства Дугиной. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Родственники подозреваемого в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили РИА Новости про безуспешные попытки выйти с ним на связь, а Telegram-аккаунт, привязанный к его к личному телефонному номеру, не активен с 5 июля 2022 года.
"Он не отвечает. Я ему сколько раз звонила. Сколько звоним - он не отвечает. Может, что-то с телефоном у него, я не знаю… Мы не знаем, собираются ли они (с матерью) возвращаться. Я ему написала - он ничего не отвечает. Связи нет. Уехал и все. Я с ним хотела поговорить, но он ничего не отвечает", - говорит бабушка Цыганенко.
То же самое рассказывает и его тетя. При этом Telegram-аккаунт, привязанный к личному номеру Цыганенко, не активен с 5 июля 2022 года.
О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь. Его мать, по словам одной из соседок, не поддерживала специальную военную операцию РФ на Украине.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 14:00
Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной
 
В миреДарья ДугинаРоссияЭстонияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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