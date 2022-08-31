https://ria.ru/20220831/drony-1813582220.html

США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ

США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2022

США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ

США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и рядом ближневосточных государств работают над созданием сети беспилотных плавательных судов для морских... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:04

2022-08-31T22:04

2022-08-31T22:04

в мире

иран

сша

израиль

вооруженные силы сша

технологии

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и рядом ближневосточных государств работают над созданием сети беспилотных плавательных судов для морских наблюдений и сдерживания военной активности Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Военно-морские силы США работают с Израилем, Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока над строительством сети беспилотных дронов, стремясь сдержать военную активность Ирана в регионе", - пишет издание.Отмечается, что сеть планируется разместить от Суэцкого канала у берегов Египта до морских границ Ирана, а собираемая ими информация должна передаваться и анализироваться в командном центре Пятого флота США в Бахрейне.Всего американские ВМС рассчитывают разместить порядка ста наблюдательных дронов к лету 2023 года. При этом количество уже действующих беспилотных плавательных судов военные не раскрывают, ссылаясь на конфиденциальность информации.Как пишет издание, дроны смогут находиться в море до шести месяцев, передавая военным изображения и другие данные.В дальнейшем этот опыт планируется распространить на другие регионы по всему миру, в которых действуют американские военные.Во вторник Центральное командование ВС США (Centcom) сообщило, что пресекло попытку иранских военных захватить одно из беспилотных плавательных судов в Персидском заливе, которое корабль поддержи Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) буксировал в попытке его захватить.В Centcom сообщали, что беспилотник оборудован сенсорами, радарами, камерами и другими технологиями для сбора данных в коммерческих целях.

https://ria.ru/20220831/mid-1813554911.html

https://ria.ru/20220823/bespilotnik-1811621393.html

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813325050.html

иран

сша

израиль

саудовская аравия

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в мире, иран, сша, израиль, вооруженные силы сша, технологии, саудовская аравия