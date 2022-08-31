https://ria.ru/20220831/drony-1813582220.html
США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ
США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ
США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и рядом ближневосточных государств работают над созданием сети беспилотных плавательных судов для морских... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:04
2022-08-31T22:04
2022-08-31T22:04
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и рядом ближневосточных государств работают над созданием сети беспилотных плавательных судов для морских наблюдений и сдерживания военной активности Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Военно-морские силы США работают с Израилем, Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока над строительством сети беспилотных дронов, стремясь сдержать военную активность Ирана в регионе", - пишет издание.Отмечается, что сеть планируется разместить от Суэцкого канала у берегов Египта до морских границ Ирана, а собираемая ими информация должна передаваться и анализироваться в командном центре Пятого флота США в Бахрейне.Всего американские ВМС рассчитывают разместить порядка ста наблюдательных дронов к лету 2023 года. При этом количество уже действующих беспилотных плавательных судов военные не раскрывают, ссылаясь на конфиденциальность информации.Как пишет издание, дроны смогут находиться в море до шести месяцев, передавая военным изображения и другие данные.В дальнейшем этот опыт планируется распространить на другие регионы по всему миру, в которых действуют американские военные.Во вторник Центральное командование ВС США (Centcom) сообщило, что пресекло попытку иранских военных захватить одно из беспилотных плавательных судов в Персидском заливе, которое корабль поддержи Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) буксировал в попытке его захватить.В Centcom сообщали, что беспилотник оборудован сенсорами, радарами, камерами и другими технологиями для сбора данных в коммерческих целях.
https://ria.ru/20220831/mid-1813554911.html
https://ria.ru/20220823/bespilotnik-1811621393.html
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813325050.html
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в мире, иран, сша, израиль, вооруженные силы сша, технологии, саудовская аравия
В мире, Иран, США, Израиль, Вооруженные силы США, Технологии, Саудовская Аравия
США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ
WSJ: США и союзники создают сеть морских беспилотников для сдерживания Ирана