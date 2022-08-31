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США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
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США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ
США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ
США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и рядом ближневосточных государств работают над созданием сети беспилотных плавательных судов для морских... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:04
2022-08-31T22:04
в мире
иран
сша
израиль
вооруженные силы сша
технологии
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и рядом ближневосточных государств работают над созданием сети беспилотных плавательных судов для морских наблюдений и сдерживания военной активности Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Военно-морские силы США работают с Израилем, Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока над строительством сети беспилотных дронов, стремясь сдержать военную активность Ирана в регионе", - пишет издание.Отмечается, что сеть планируется разместить от Суэцкого канала у берегов Египта до морских границ Ирана, а собираемая ими информация должна передаваться и анализироваться в командном центре Пятого флота США в Бахрейне.Всего американские ВМС рассчитывают разместить порядка ста наблюдательных дронов к лету 2023 года. При этом количество уже действующих беспилотных плавательных судов военные не раскрывают, ссылаясь на конфиденциальность информации.Как пишет издание, дроны смогут находиться в море до шести месяцев, передавая военным изображения и другие данные.В дальнейшем этот опыт планируется распространить на другие регионы по всему миру, в которых действуют американские военные.Во вторник Центральное командование ВС США (Centcom) сообщило, что пресекло попытку иранских военных захватить одно из беспилотных плавательных судов в Персидском заливе, которое корабль поддержи Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) буксировал в попытке его захватить.В Centcom сообщали, что беспилотник оборудован сенсорами, радарами, камерами и другими технологиями для сбора данных в коммерческих целях.
https://ria.ru/20220831/mid-1813554911.html
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иран
сша
израиль
саудовская аравия
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в мире, иран, сша, израиль, вооруженные силы сша, технологии, саудовская аравия
В мире, Иран, США, Израиль, Вооруженные силы США, Технологии, Саудовская Аравия
22:04 31.08.2022
 
США создают сеть беспилотников для сдерживания Ирана, пишут СМИ

WSJ: США и союзники создают сеть морских беспилотников для сдерживания Ирана

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и рядом ближневосточных государств работают над созданием сети беспилотных плавательных судов для морских наблюдений и сдерживания военной активности Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Военно-морские силы США работают с Израилем, Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока над строительством сети беспилотных дронов, стремясь сдержать военную активность Ирана в регионе", - пишет издание.
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Отмечается, что сеть планируется разместить от Суэцкого канала у берегов Египта до морских границ Ирана, а собираемая ими информация должна передаваться и анализироваться в командном центре Пятого флота США в Бахрейне.
Всего американские ВМС рассчитывают разместить порядка ста наблюдательных дронов к лету 2023 года. При этом количество уже действующих беспилотных плавательных судов военные не раскрывают, ссылаясь на конфиденциальность информации.
Как пишет издание, дроны смогут находиться в море до шести месяцев, передавая военным изображения и другие данные.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Над морем в Севастополе сбили беспилотник
В дальнейшем этот опыт планируется распространить на другие регионы по всему миру, в которых действуют американские военные.
Во вторник Центральное командование ВС США (Centcom) сообщило, что пресекло попытку иранских военных захватить одно из беспилотных плавательных судов в Персидском заливе, которое корабль поддержи Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) буксировал в попытке его захватить.
В Centcom сообщали, что беспилотник оборудован сенсорами, радарами, камерами и другими технологиями для сбора данных в коммерческих целях.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 09:09Специальная военная операция на Украине
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В миреИранСШАИзраильВооруженные силы СШАТехнологииСаудовская Аравия
 
 
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