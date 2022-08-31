https://ria.ru/20220831/draka-1813500275.html

В Москве проводят служебное расследование после драки в автобусе

В Москве проводят служебное расследование после драки в автобусе - РИА Новости, 31.08.2022

В Москве проводят служебное расследование после драки в автобусе

Служебное расследование проводится после конфликта с рукоприкладством между водителем столичного автобуса и пассажирами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:18

2022-08-31T17:18

2022-08-31T17:23

происшествия

авто

москва

общественный транспорт

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Служебное расследование проводится после конфликта с рукоприкладством между водителем столичного автобуса и пассажирами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как водитель автобуса кричит на пассажиров, дерется с ними, а после отказывается продолжать движение и выключает свет в машине. В сообщении уточняется, что конфликт произошел из-за того, что водитель не остановился, проехав мимо женщины с ребенком."По данному инциденту руководством коммерческого перевозчика "Таксомоторный парк №20" в настоящее время проводится служебное расследование. В этот период водитель отстранен от работы, по результатам будет принято решение о принятии мер дисциплинарного характера, вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.Также отмечается, что со всем водительским составом перевозчика будет проведен дополнительный инструктаж на предмет соблюдения культуры общения с пассажирами.

https://ria.ru/20220706/voditel-1800677069.html

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происшествия, авто, москва, общественный транспорт