https://ria.ru/20220831/donbass-1813483563.html

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке

Трое заключенных ранены при обстреле украинскими войсками исправительной колонии в Макеевке, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:48

2022-08-31T16:48

2022-08-31T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Трое заключенных ранены при обстреле украинскими войсками исправительной колонии в Макеевке, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по макеевской исправительной колонии, ранены трое осужденных", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс