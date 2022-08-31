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Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке
Трое заключенных ранены при обстреле украинскими войсками исправительной колонии в Макеевке, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:48
2022-08-31T16:48
2022-08-31T16:48
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Трое заключенных ранены при обстреле украинскими войсками исправительной колонии в Макеевке, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по макеевской исправительной колонии, ранены трое осужденных", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Макеевке
Штаб обороны ДНР: трое заключенных ранены при обстреле исправительной колонии в Макеевке