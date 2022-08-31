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Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 30 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:22
2022-08-31T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 30 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 30 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:22 31.08.2022
 
Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 30 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 30 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 30 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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