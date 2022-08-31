https://ria.ru/20220831/donbass-1813446943.html
Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 30 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:22
2022-08-31T15:22
2022-08-31T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 30 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 30 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска выпустили 30 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 30 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку