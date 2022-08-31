https://ria.ru/20220831/donbass-1813407042.html

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 31.08.2022

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:24

2022-08-31T13:24

2022-08-31T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Петровского ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в среду штаб уже сообщал о гибели женщины в Петровском районе и мужчины в Куйбышевском районе столицы ДНР.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины