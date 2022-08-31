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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 10.55 мск в среду обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:08

2022-08-31T12:08

2022-08-31T12:08

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.55 мск в среду обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка, Зайцево и Широкой Балке, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины