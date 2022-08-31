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Число раненных при обстреле ВСУ Новотроицкого выросло до четырех человек
Число раненных при обстреле ВСУ Новотроицкого выросло до четырех человек - РИА Новости, 31.08.2022
Число раненных при обстреле ВСУ Новотроицкого выросло до четырех человек
Число раненных в результате обстрела Новотроицкого со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:04
2022-08-31T12:04
2022-08-31T12:04
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела Новотроицкого со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред) в Новотроицком число раненых возросло до четырех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщал о гибели одного мирного жителя и о ранении двух человек в результате обстрела Новотроицкого со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число раненных при обстреле ВСУ Новотроицкого выросло до четырех человек
Штаб обороны ДНР: число раненных при обстреле ВСУ Новотроицкого выросло до четырех человек