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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:01
2022-08-31T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 10.40 украинские военные выпустили по этому району еще пять снарядов калибра 152 миллиметра.Ведомство также сообщило об обстреле в 10.45 поселка Широкая Балка, по нему со стороны украинских войск выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.
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в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:01 31.08.2022 (обновлено: 12:02 31.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
В 10.40 украинские военные выпустили по этому району еще пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Ведомство также сообщило об обстреле в 10.45 поселка Широкая Балка, по нему со стороны украинских войск выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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