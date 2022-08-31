https://ria.ru/20220831/donbass-1813377900.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:01

2022-08-31T12:01

2022-08-31T12:02

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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 10.40 украинские военные выпустили по этому району еще пять снарядов калибра 152 миллиметра.Ведомство также сообщило об обстреле в 10.45 поселка Широкая Балка, по нему со стороны украинских войск выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины