https://ria.ru/20220831/donbass-1813377900.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:01
2022-08-31T12:01
2022-08-31T12:02
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 10.40 украинские военные выпустили по этому району еще пять снарядов калибра 152 миллиметра.Ведомство также сообщило об обстреле в 10.45 поселка Широкая Балка, по нему со стороны украинских войск выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:01 31.08.2022 (обновлено: 12:02 31.08.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Кировскому району Донецка