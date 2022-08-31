Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска за пять минут выпустили 12 снарядов по Донецку
Осколки украинских снарядов в Донецке.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка, выпустив за 5 минут 12 снарядов, в т.ч. натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 10:15 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.