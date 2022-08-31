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Житель Донецка получил ранение из-за обстрела со стороны украинских войск
Житель Донецка получил ранение из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 31.08.2022
Житель Донецка получил ранение из-за обстрела со стороны украинских войск
Мужчина получил ранение в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:52
2022-08-31T10:52
2022-08-31T10:52
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ по улице Ахматовой в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра в 7.45 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
Житель Донецка получил ранение из-за обстрела со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: мужчина ранен в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ