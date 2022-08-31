https://ria.ru/20220831/donbass-1813350911.html

Житель Донецка получил ранение из-за обстрела со стороны украинских войск

Житель Донецка получил ранение из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 31.08.2022

Житель Донецка получил ранение из-за обстрела со стороны украинских войск

Мужчина получил ранение в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:52

2022-08-31T10:52

2022-08-31T10:52

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ по улице Ахматовой в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра в 7.45 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, украина, вооруженные силы украины