https://ria.ru/20220831/donbass-1813333207.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли города Макеевка и Горловка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и девять мин калибра 120 миллиметров соответственно,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:54

2022-08-31T09:54

2022-08-31T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Макеевка и Горловка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и девять мин калибра 120 миллиметров соответственно, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстрел Горловки был совершен в 09.00, украинские военные выпустили по Никитовскому району города девять мин калибром 120 миллиметров, отметило представительство.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины