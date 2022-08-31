https://ria.ru/20220831/donbass-1813333207.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли города Макеевка и Горловка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и девять мин калибра 120 миллиметров соответственно,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:54
2022-08-31T09:54
2022-08-31T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Макеевка и Горловка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и девять мин калибра 120 миллиметров соответственно, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстрел Горловки был совершен в 09.00, украинские военные выпустили по Никитовскому району города девять мин калибром 120 миллиметров, отметило представительство.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра