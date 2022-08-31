https://ria.ru/20220831/donbass-1813319339.html

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны Украины

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 31.08.2022

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны Украины

Два человека погибли, еще 10 получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:30

2022-08-31T08:30

2022-08-31T08:30

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 10 получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 30 августа до 08.00 31 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецкая народная республика

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины