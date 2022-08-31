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В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны Украины
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 31.08.2022
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны Украины
Два человека погибли, еще 10 получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T08:30
2022-08-31T08:30
2022-08-31T08:30
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 10 получили ранения в Донецкой народной республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 30 августа до 08.00 31 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны Украины
Штаб обороны ДНР: два человека погибли и десять ранены при обстрелах со стороны Украины