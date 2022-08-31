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Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска в среду выпустили более 180 боеприпасов по десяти населенным пунктам ДНР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:02
2022-08-31T20:02
2022-08-31T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска в среду выпустили более 180 боеприпасов по десяти населенным пунктам ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 180 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 10 населённых пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате украинских обстрелов в республике погибли три мирных жителя, шесть человек получили ранения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: ВСУ выпустили более 180 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР