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Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска в среду выпустили более 180 боеприпасов по десяти населенным пунктам ДНР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:02

2022-08-31T20:02

2022-08-31T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска в среду выпустили более 180 боеприпасов по десяти населенным пунктам ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 180 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 10 населённых пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате украинских обстрелов в республике погибли три мирных жителя, шесть человек получили ранения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк