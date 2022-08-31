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В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/diversanty-1813414345.html
В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС
В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС
В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:52
2022-08-31T15:49
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
энергодар
владимир рогов
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", — заявил он.По слова чиновника, у преступников изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы.Рогов также уточнил, что диверсанты, по предварительным данным, планировали устроить теракт во время визита направляющейся на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. "Чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность", — пояснил он.Задержание диверсионной группы в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима, заключил член региональной администрации.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на ЗАЭС и прибудет на место на этой неделе. По информации агентства Reuters, делегация уже выдвинулась из Киева в сторону станции. Отмечается, что она состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата, занимающихся ядерной безопасностью". Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, представители организации заедут через зону, подконтрольную вооруженным силам Украины.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
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энергодар
запорожская область
украина
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запорожская аэс, в мире, энергодар, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента), рафаэль гросси, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
13:52 31.08.2022 (обновлено: 15:49 31.08.2022)
 
В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

Запорожские власти сообщили о задержании готовивших теракт на АЭС украинских диверсантов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших террористический акт на Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", — заявил он.
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"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
По слова чиновника, у преступников изъяли стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства и гранатометы.
Рогов также уточнил, что диверсанты, по предварительным данным, планировали устроить теракт во время визита направляющейся на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ.
"Чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность", — пояснил он.
Задержание диверсионной группы в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима, заключил член региональной администрации.
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В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на ЗАЭС и прибудет на место на этой неделе. По информации агентства Reuters, делегация уже выдвинулась из Киева в сторону станции. Отмечается, что она состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата, занимающихся ядерной безопасностью".
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, представители организации заедут через зону, подконтрольную вооруженным силам Украины.
Фрагмент ракеты после обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреЭнергодарВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Рафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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