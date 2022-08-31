https://ria.ru/20220831/diplomatiya-1813404327.html
Песков заявил, что дипломатия на Западе подвергается эрозии
Песков заявил, что дипломатия на Западе подвергается эрозии - РИА Новости, 31.08.2022
Песков заявил, что дипломатия на Западе подвергается эрозии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас дипломатия подвергается эрозии, но не в России, а на Западе, поэтому нужно... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:13
2022-08-31T13:13
2022-08-31T13:22
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас дипломатия подвергается эрозии, но не в России, а на Западе, поэтому нужно совершенствоваться и повышать свою эффективность."Сейчас чистая дипломатия чуть-чуть подвергается эрозии, но не у нас, у них. Нужно подстраиваться под это, совершенствоваться и повышать свою эффективность", - сказал он журналистам в кулуарах марафона "Знание", говоря о новом языке западных дипломатов.
https://ria.ru/20220831/dukh-1813380164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, россия
В мире, Дмитрий Песков, Россия
13:13 31.08.2022 (обновлено: 13:22 31.08.2022)
Песков заявил, что дипломатия на Западе подвергается эрозии
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что дипломатия на Западе подвергается эрозии