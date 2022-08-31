https://ria.ru/20220831/diplomatiya-1813404327.html

Песков заявил, что дипломатия на Западе подвергается эрозии

Песков заявил, что дипломатия на Западе подвергается эрозии - РИА Новости, 31.08.2022

Песков заявил, что дипломатия на Западе подвергается эрозии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас дипломатия подвергается эрозии, но не в России, а на Западе, поэтому нужно... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:13

2022-08-31T13:13

2022-08-31T13:22

в мире

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788991510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91e85329b05101f0a185a5d36f91eb71.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас дипломатия подвергается эрозии, но не в России, а на Западе, поэтому нужно совершенствоваться и повышать свою эффективность."Сейчас чистая дипломатия чуть-чуть подвергается эрозии, но не у нас, у них. Нужно подстраиваться под это, совершенствоваться и повышать свою эффективность", - сказал он журналистам в кулуарах марафона "Знание", говоря о новом языке западных дипломатов.

https://ria.ru/20220831/dukh-1813380164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий песков, россия