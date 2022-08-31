https://ria.ru/20220831/deti-1813498465.html

В ООН обеспокоились эксплуатацией детей на Украине в криминальных целях

В ООН обеспокоились эксплуатацией детей на Украине в криминальных целях - РИА Новости, 31.08.2022

В ООН обеспокоились эксплуатацией детей на Украине в криминальных целях

Эксперт комитета ООН по правам ребенка (CRC) Велина Тодорова считает, что эксплуатация на Украине несовершеннолетних для продажи запрещенных веществ и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:15

2022-08-31T17:15

2022-08-31T17:17

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ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. Эксперт комитета ООН по правам ребенка (CRC) Велина Тодорова считает, что эксплуатация на Украине несовершеннолетних для продажи запрещенных веществ и производства порнографических материалов вызывает тревогу, следует из отчета членов CRC при рассмотрении доклада, представленного Украиной по этому вопросу."Учитывая нынешнюю ситуацию, необходима большая бдительность в отношении риска эксплуатации детей во всех сферах, добавила эксперт. Она (Велина Тодорова – ред.) выразила тревогу по поводу эксплуатации несовершеннолетних для продажи запрещенных веществ и производства порнографических материалов на Украине", - говорится в документе.Эксперт комитета также выразила обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении цыган и сообщила об эпизодах группового насилия в отношении общины.Помимо этого, Тодорова констатировала, что украинское законодательство не предоставляет никакого правового статуса детям, просящим убежища, что лишает их возможности пользоваться определенными правами.В отчете отмечается, что эксперт комитета также выразила сожаление по поводу того, что право детей на неприкосновенность частной жизни нарушается не только средствами массовой информации, но и властями."Браги Гудбрандссон (координатор рабочей группы, учрежденной комитетом для дальнейшего рассмотрения доклада Украины – ред.) выразил сожаление по поводу того, что многие родители на Украине считают, что эмоциональное насилие над ребенком допустимо в образовательных целях", - добавляется в отчете.

https://ria.ru/20220824/bezhentsy-1811780052.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, оон