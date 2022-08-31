https://ria.ru/20220831/covid-19-1813434046.html

Инфекционист предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти

Инфекционист предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти - РИА Новости, 31.08.2022

Инфекционист предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти

Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом накануне учебного года преждевременно, повышение заболеваемости еще будет, оценивать возможность роста... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:47

2022-08-31T14:47

2022-08-31T14:47

распространение коронавируса

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

николай малышев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом накануне учебного года преждевременно, повышение заболеваемости еще будет, оценивать возможность роста заболеваемости нужно будет через неделю после начала учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Я думаю, что еще повышение будет. Пока говорить о стабилизации ситуации преждевременно, особенно сейчас, накануне нового учебного года. Народ повстречается, обменяется: кто новостями, кто вирусами, кто еще чем", - сказал Малышев.Он отметил, что смотреть, будет ли рост заболеваемости, нужно примерно через неделю после начала нового учебного года. При этом уточнил, что сейчас уровень госпитализаций не очень большой по сравнению с числом заболевших."Там, где много народа, безусловно, лучше носить маски, несмотря на то, что обязаловки нет. Где можно чаще всего повстречать больных? Где много народа, где тесный контакт. Посмотрите, что делается утром в метро, сколько народа двигается. А контакт иной раз рядом несколько минут", - подчеркнул инфекционист.

https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, николай малышев