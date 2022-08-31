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Инфекционист предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти - РИА Новости, 31.08.2022
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Инфекционист предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти
Инфекционист предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти - РИА Новости, 31.08.2022
Инфекционист предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти
Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом накануне учебного года преждевременно, повышение заболеваемости еще будет, оценивать возможность роста... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:47
2022-08-31T14:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
николай малышев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом накануне учебного года преждевременно, повышение заболеваемости еще будет, оценивать возможность роста заболеваемости нужно будет через неделю после начала учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Я думаю, что еще повышение будет. Пока говорить о стабилизации ситуации преждевременно, особенно сейчас, накануне нового учебного года. Народ повстречается, обменяется: кто новостями, кто вирусами, кто еще чем", - сказал Малышев.Он отметил, что смотреть, будет ли рост заболеваемости, нужно примерно через неделю после начала нового учебного года. При этом уточнил, что сейчас уровень госпитализаций не очень большой по сравнению с числом заболевших."Там, где много народа, безусловно, лучше носить маски, несмотря на то, что обязаловки нет. Где можно чаще всего повстречать больных? Где много народа, где тесный контакт. Посмотрите, что делается утром в метро, сколько народа двигается. А контакт иной раз рядом несколько минут", - подчеркнул инфекционист.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, николай малышев
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Николай Малышев
14:47 31.08.2022
 
Инфекционист предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти

Инфекционист Малышев посоветовал носить маски из-за будущего роста заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство защитных масок в Новосибирской области
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом накануне учебного года преждевременно, повышение заболеваемости еще будет, оценивать возможность роста заболеваемости нужно будет через неделю после начала учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"Я думаю, что еще повышение будет. Пока говорить о стабилизации ситуации преждевременно, особенно сейчас, накануне нового учебного года. Народ повстречается, обменяется: кто новостями, кто вирусами, кто еще чем", - сказал Малышев.
Он отметил, что смотреть, будет ли рост заболеваемости, нужно примерно через неделю после начала нового учебного года. При этом уточнил, что сейчас уровень госпитализаций не очень большой по сравнению с числом заболевших.
"Там, где много народа, безусловно, лучше носить маски, несмотря на то, что обязаловки нет. Где можно чаще всего повстречать больных? Где много народа, где тесный контакт. Посмотрите, что делается утром в метро, сколько народа двигается. А контакт иной раз рядом несколько минут", - подчеркнул инфекционист.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНиколай Малышев
 
 
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