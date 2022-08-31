https://ria.ru/20220831/britaniya-1813304739.html

Telegraph: Британия хотела бы быстрой реализации проектов АЭС

Telegraph: Британия хотела бы быстрой реализации проектов АЭС - РИА Новости, 31.08.2022

Telegraph: Британия хотела бы быстрой реализации проектов АЭС

Проекты по атомным электростанциям будут реализовываться быстрее на фоне энергетического кризиса в стране, сообщает британская газета Telegraph. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:53

2022-08-31T02:53

2022-08-31T02:53

экономика

великобритания

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проекты по атомным электростанциям будут реализовываться быстрее на фоне энергетического кризиса в стране, сообщает британская газета Telegraph.Во вторник министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Грег Кларк заявил, что крупные инфраструктурные проекты будут реализованы быстрее на фоне высокой инфляции.По данным министра, будут установлены более короткие сроки для рассмотрения национально значимых проектов, что ускорит принятие решений, а также строительство. Кроме того, решения по несущественным изменениям в уже утвержденных проектах могут быть приняты гораздо быстрее, сейчас на это может уходить до 16 месяцев.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

https://ria.ru/20220830/energiya-1813274417.html

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экономика, великобритания, россия, украина