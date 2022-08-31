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В Москве начали благоустройство у станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО - РИА Новости, 31.08.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В Москве начали благоустройство у станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО
В Москве начали благоустройство у станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО - РИА Новости, 31.08.2022
В Москве начали благоустройство у станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО
Городские службы начали благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:04
2022-08-31T07:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Городские службы начали благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что работы пройдут на улицах Советская, Центральная, Калинина, Гагарина, Сурикова, в Вишневом проезде и в Проектируемом проезде – от улицы Калинина до улицы Сурикова.Заммэра рассказал, что все воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций."Около станции организуем разворотный круг для пассажирского транспорта. Рядом с выходом разместим шесть современных остановочных павильонов, это позволит пассажирам сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой. Поблизости оборудуем парковку и стоянку для велосипедов", — рассказал Бирюков.Он добавил, что подвесное освещение возле станции заменят почти 100 современных энергоэффективных фонарей. На прилегающей территории высадят около 90 деревьев и порядка 3 тысячи кустарников, разобьют газон площадью свыше 7 тысяч квадратных метров.Сообщается, что завершить все работы по благоустройству планируется в следующем году.
https://ria.ru/20220825/moskva-1812017610.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Московские центральные диаметры (МЦД)
07:04 31.08.2022
 
В Москве начали благоустройство у станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО

Бирюков: в Москве началось благоустройство возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Городские службы начали благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к станции "Толстопальцево" МЦД-4. Главная задача благоустройства в этом районе – сделать удобный пешеходный маршрут к недавно открывшейся станции для местных жителей, поэтому приведем в порядок тротуары и обустроим новые. Заменим покрытие проезжей части, сделаем дополнительные пешеходные переходы и оборудуем их опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей", — заявил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что работы пройдут на улицах Советская, Центральная, Калинина, Гагарина, Сурикова, в Вишневом проезде и в Проектируемом проезде – от улицы Калинина до улицы Сурикова.
Заммэра рассказал, что все воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.
Проектное решение
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"Около станции организуем разворотный круг для пассажирского транспорта. Рядом с выходом разместим шесть современных остановочных павильонов, это позволит пассажирам сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой. Поблизости оборудуем парковку и стоянку для велосипедов", — рассказал Бирюков.
Он добавил, что подвесное освещение возле станции заменят почти 100 современных энергоэффективных фонарей. На прилегающей территории высадят около 90 деревьев и порядка 3 тысячи кустарников, разобьют газон площадью свыше 7 тысяч квадратных метров.
Сообщается, что завершить все работы по благоустройству планируется в следующем году.
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16 августа, 07:26Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы начали благоустройство территорий у станции БКЛ в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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