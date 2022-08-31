https://ria.ru/20220831/blagoustroystvo-1813312479.html

В Москве начали благоустройство у станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО

В Москве начали благоустройство у станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО - РИА Новости, 31.08.2022

В Москве начали благоустройство у станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО

Городские службы начали благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:04

2022-08-31T07:04

2022-08-31T07:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Городские службы начали благоустройство территории возле станции МЦД-4 "Толстопальцево" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что работы пройдут на улицах Советская, Центральная, Калинина, Гагарина, Сурикова, в Вишневом проезде и в Проектируемом проезде – от улицы Калинина до улицы Сурикова.Заммэра рассказал, что все воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций."Около станции организуем разворотный круг для пассажирского транспорта. Рядом с выходом разместим шесть современных остановочных павильонов, это позволит пассажирам сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой. Поблизости оборудуем парковку и стоянку для велосипедов", — рассказал Бирюков.Он добавил, что подвесное освещение возле станции заменят почти 100 современных энергоэффективных фонарей. На прилегающей территории высадят около 90 деревьев и порядка 3 тысячи кустарников, разобьют газон площадью свыше 7 тысяч квадратных метров.Сообщается, что завершить все работы по благоустройству планируется в следующем году.

https://ria.ru/20220825/moskva-1812017610.html

https://ria.ru/20220816/moskva-1809888241.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)