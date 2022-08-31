https://ria.ru/20220831/biblioteka-1813435083.html

Бурков открыл модельную библиотеку в сельском районе Омской области

Бурков открыл модельную библиотеку в сельском районе Омской области - РИА Новости, 31.08.2022

Бурков открыл модельную библиотеку в сельском районе Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду принял участие в открытии первой модельной библиотеки на территории Седельниковского района Омской области,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:52

2022-08-31T14:52

2022-08-31T14:52

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ОМСК, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в среду принял участие в открытии первой модельной библиотеки на территории Седельниковского района Омской области, сообщает облправительство.Центральную районную библиотеку модернизировали по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура" за счет средств федерального и муниципального бюджетов. Стоимость реконструкции составила 12 миллионов рублей. На эти средства приобретены современная мебель, персональные компьютеры и оргтехника, созданы комфортные условия для выбора книг, занятий творчеством. Фонд модельной библиотеки пополнили 3,5 тысячи новых изданий."Помнится, как в 2018 году, когда мы с Владимиром Алексеевичем Варнавским (спикер областного Заксобрания – ред.) приехали, я увидел библиотеку, которая была размещена в спортзале. Этого, конечно, я никогда не забуду. И сегодня вдвойне-втройне приятно, что сейчас она находится в этих прекрасных новых стенах", - сказал Бурков.Он отметил, что власти в условиях дефицита бюджетных средств были вынуждены пойти на рисковый шаг приобретения для библиотеки нового здания, однако это решение полностью оправдало себя."Сегодня видим, что даже без участия федеральных, областных средств, первый этаж сделан руками седельниковцев с душой и любовью. Надеюсь, что в сентябре в этих стенах будут звучать голоса детской радости, восторга и восхищения как самой библиотекой, так и школой искусств", - сказал глава региона.В Омской области по национальному проекту "Культура" уже третий год продолжается обновление библиотек в новом формате открытых пространств. В этом году открывается пять модельных библиотек, при этом у каждой свой концептуальный подход.

https://ria.ru/20220831/stadion-1813384120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

омская область, общество, россия, александр бурков