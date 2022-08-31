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Бурков открыл модельную библиотеку в сельском районе Омской области - РИА Новости, 31.08.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220831/biblioteka-1813435083.html
Бурков открыл модельную библиотеку в сельском районе Омской области
Бурков открыл модельную библиотеку в сельском районе Омской области - РИА Новости, 31.08.2022
Бурков открыл модельную библиотеку в сельском районе Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков в среду принял участие в открытии первой модельной библиотеки на территории Седельниковского района Омской области,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:52
2022-08-31T14:52
омская область
омская область
общество
россия
александр бурков
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ОМСК, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в среду принял участие в открытии первой модельной библиотеки на территории Седельниковского района Омской области, сообщает облправительство.Центральную районную библиотеку модернизировали по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура" за счет средств федерального и муниципального бюджетов. Стоимость реконструкции составила 12 миллионов рублей. На эти средства приобретены современная мебель, персональные компьютеры и оргтехника, созданы комфортные условия для выбора книг, занятий творчеством. Фонд модельной библиотеки пополнили 3,5 тысячи новых изданий."Помнится, как в 2018 году, когда мы с Владимиром Алексеевичем Варнавским (спикер областного Заксобрания – ред.) приехали, я увидел библиотеку, которая была размещена в спортзале. Этого, конечно, я никогда не забуду. И сегодня вдвойне-втройне приятно, что сейчас она находится в этих прекрасных новых стенах", - сказал Бурков.Он отметил, что власти в условиях дефицита бюджетных средств были вынуждены пойти на рисковый шаг приобретения для библиотеки нового здания, однако это решение полностью оправдало себя."Сегодня видим, что даже без участия федеральных, областных средств, первый этаж сделан руками седельниковцев с душой и любовью. Надеюсь, что в сентябре в этих стенах будут звучать голоса детской радости, восторга и восхищения как самой библиотекой, так и школой искусств", - сказал глава региона.В Омской области по национальному проекту "Культура" уже третий год продолжается обновление библиотек в новом формате открытых пространств. В этом году открывается пять модельных библиотек, при этом у каждой свой концептуальный подход.
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омская область, общество, россия, александр бурков
Омская область , Омская область, Общество, Россия, Александр Бурков
14:52 31.08.2022
 
Бурков открыл модельную библиотеку в сельском районе Омской области

Губернатор Омской области Бурков открыл модельную библиотеку в Седельниковском районе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в среду принял участие в открытии первой модельной библиотеки на территории Седельниковского района Омской области, сообщает облправительство.
Центральную районную библиотеку модернизировали по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура" за счет средств федерального и муниципального бюджетов. Стоимость реконструкции составила 12 миллионов рублей. На эти средства приобретены современная мебель, персональные компьютеры и оргтехника, созданы комфортные условия для выбора книг, занятий творчеством. Фонд модельной библиотеки пополнили 3,5 тысячи новых изданий.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 12:25Омская область
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"Помнится, как в 2018 году, когда мы с Владимиром Алексеевичем Варнавским (спикер областного Заксобрания – ред.) приехали, я увидел библиотеку, которая была размещена в спортзале. Этого, конечно, я никогда не забуду. И сегодня вдвойне-втройне приятно, что сейчас она находится в этих прекрасных новых стенах", - сказал Бурков.
Он отметил, что власти в условиях дефицита бюджетных средств были вынуждены пойти на рисковый шаг приобретения для библиотеки нового здания, однако это решение полностью оправдало себя.
"Сегодня видим, что даже без участия федеральных, областных средств, первый этаж сделан руками седельниковцев с душой и любовью. Надеюсь, что в сентябре в этих стенах будут звучать голоса детской радости, восторга и восхищения как самой библиотекой, так и школой искусств", - сказал глава региона.
В Омской области по национальному проекту "Культура" уже третий год продолжается обновление библиотек в новом формате открытых пространств. В этом году открывается пять модельных библиотек, при этом у каждой свой концептуальный подход.
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Омская областьОмская областьОбществоРоссияАлександр Бурков
 
 
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