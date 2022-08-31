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В России уровень безработицы остался на историческом минимуме - РИА Новости, 31.08.2022
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В России уровень безработицы остался на историческом минимуме
В России уровень безработицы остался на историческом минимуме - РИА Новости, 31.08.2022
В России уровень безработицы остался на историческом минимуме
Уровень безработицы в России в июле 2022 года третий месяц подряд держится на историческом минимуме в 3,9%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:05
2022-08-31T19:05
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
международная организация труда
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России в июле 2022 года третий месяц подряд держится на историческом минимуме в 3,9%, следует из доклада Росстата.Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в мае текущего года (до этого минимальный уровень составлял 4%). В целом безработица в стране идет на спад уже более полутора лет, периодически обновляя исторические минимумы."В июле 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 500 тысяч человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2022 года составила 75 миллионов человек.
https://ria.ru/20220830/bezrabotitsa-1813065026.html
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), международная организация труда, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Международная организация труда, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:05 31.08.2022
 
В России уровень безработицы остался на историческом минимуме

Росстат: в России уровень безработицы остался на историческом минимуме в 3,9 процента

© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России в июле 2022 года третий месяц подряд держится на историческом минимуме в 3,9%, следует из доклада Росстата.
Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в мае текущего года (до этого минимальный уровень составлял 4%). В целом безработица в стране идет на спад уже более полутора лет, периодически обновляя исторические минимумы.
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"В июле 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.
При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 500 тысяч человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2022 года составила 75 миллионов человек.
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РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Международная организация трудаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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