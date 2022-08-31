Рейтинг@Mail.ru
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/bezopasnost-1813489330.html
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2022
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель
В ЕС с середины июля отмечают значительное увеличение числа въезжающих из России на территорию соседних с ней стран Евросоюза, что "стало угрозой безопасности", РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:01
2022-08-31T17:01
в мире
россия
евросоюз
визы
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. В ЕС с середины июля отмечают значительное увеличение числа въезжающих из России на территорию соседних с ней стран Евросоюза, что "стало угрозой безопасности", утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель."С середины июля мы наблюдаем значительное увеличения потока на границе с Россией в соседние страны (ЕС – ред.). Это стало угрозой для безопасности соседних (с Россией) стран", - сказал он по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге..Кроме того, по его словам, министры обеспокоены тем, что многие россияне продолжают приезжать на отпуск и за покупками в ЕС "как ни в чем не бывало"."Бизнеса как обычно больше быть не может", - отметил Боррель.
https://ria.ru/20220831/vizy-1813478558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_281:271:2650:2048_1920x0_80_0_0_868c7ada6b791a1845fd37ed0f3639a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, визы, жозеп боррель
В мире, Россия, Евросоюз, Визы, Жозеп Боррель
17:01 31.08.2022
 
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель

Боррель: рост числа въезжающих из России в страны ЕС представляет угрозу евробезопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. В ЕС с середины июля отмечают значительное увеличение числа въезжающих из России на территорию соседних с ней стран Евросоюза, что "стало угрозой безопасности", утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"С середины июля мы наблюдаем значительное увеличения потока на границе с Россией в соседние страны (ЕС – ред.). Это стало угрозой для безопасности соседних (с Россией) стран", - сказал он по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге..
Вывеска объединенного визового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:35Туризм
Боррель: некоторые категории россиян по-прежнему смогут получать визы в ЕС
Кроме того, по его словам, министры обеспокоены тем, что многие россияне продолжают приезжать на отпуск и за покупками в ЕС "как ни в чем не бывало".
"Бизнеса как обычно больше быть не может", - отметил Боррель.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
 
В миреРоссияЕвросоюзВизыЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала