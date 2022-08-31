https://ria.ru/20220831/bezopasnost-1813489330.html

Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель

Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2022

Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель

В ЕС с середины июля отмечают значительное увеличение числа въезжающих из России на территорию соседних с ней стран Евросоюза, что "стало угрозой безопасности", РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:01

2022-08-31T17:01

2022-08-31T17:01

в мире

россия

евросоюз

визы

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. В ЕС с середины июля отмечают значительное увеличение числа въезжающих из России на территорию соседних с ней стран Евросоюза, что "стало угрозой безопасности", утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель."С середины июля мы наблюдаем значительное увеличения потока на границе с Россией в соседние страны (ЕС – ред.). Это стало угрозой для безопасности соседних (с Россией) стран", - сказал он по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге..Кроме того, по его словам, министры обеспокоены тем, что многие россияне продолжают приезжать на отпуск и за покупками в ЕС "как ни в чем не бывало"."Бизнеса как обычно больше быть не может", - отметил Боррель.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813478558.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, евросоюз, визы, жозеп боррель