https://ria.ru/20220831/bezopasnost-1813489330.html
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2022
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель
В ЕС с середины июля отмечают значительное увеличение числа въезжающих из России на территорию соседних с ней стран Евросоюза, что "стало угрозой безопасности", РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:01
2022-08-31T17:01
2022-08-31T17:01
в мире
россия
евросоюз
визы
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. В ЕС с середины июля отмечают значительное увеличение числа въезжающих из России на территорию соседних с ней стран Евросоюза, что "стало угрозой безопасности", утверждает глава евродипломатии Жозеп Боррель."С середины июля мы наблюдаем значительное увеличения потока на границе с Россией в соседние страны (ЕС – ред.). Это стало угрозой для безопасности соседних (с Россией) стран", - сказал он по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге..Кроме того, по его словам, министры обеспокоены тем, что многие россияне продолжают приезжать на отпуск и за покупками в ЕС "как ни в чем не бывало"."Бизнеса как обычно больше быть не может", - отметил Боррель.
https://ria.ru/20220831/vizy-1813478558.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_281:271:2650:2048_1920x0_80_0_0_868c7ada6b791a1845fd37ed0f3639a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, визы, жозеп боррель
В мире, Россия, Евросоюз, Визы, Жозеп Боррель
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель
Боррель: рост числа въезжающих из России в страны ЕС представляет угрозу евробезопасности