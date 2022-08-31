https://ria.ru/20220831/berdyansk-1813479649.html

В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения

В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения - РИА Новости, 31.08.2022

В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения

Межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД УВД по городу Бердянску и Бердянскому району начал выдавать российские автомобильные номера и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:40

2022-08-31T16:40

2022-08-31T16:40

специальная военная операция на украине

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД УВД по городу Бердянску и Бердянскому району начал выдавать российские автомобильные номера и водительские удостоверения российского образца, заявил в среду журналистам мэр освобожденного Бердянска Александр Сауленко."Мы находимся возле МРЭО, которое начало работу и выдает удостоверения российского образца по желанию местных жителей, которые меняют свое удостоверение водительское украинское на российское. Также могут получить российский номерной знак на автомобиль", - заявил Сауленко.Он уточнил, что в российской классификации автомобилисты Запорожской области получат регистрационные знаки с номером региона 185.По его словам, никаких особых условий для получения номерных знаков для автомобилистов нет - необходимо только желание автовладельца и украинские регистрационные номера Запорожья или Бердянска, которые будут заменены на российские. Сауленко подчеркнул, что это решение добровольное и зависит только от автомобилиста."(Люди) приходят менять номера достаточно активно, потому что выезд в Россию с российским номером намного легче, намного легче пересекать границы", - пояснил мэр.Он уточнил, что выдачей номеров и удостоверений занимаются вновь созданные структуры полиции и ГИБДД."Это наши местные, которые работают по российским законам, потому что мы понимаем, что мы идем к России, и для того, чтобы в будущем не было проблем, мы начинаем работать по российским законам", - уточнил Сауленко.

https://ria.ru/20220831/rossiya-1813477518.html

https://ria.ru/20220831/vzryv-1813333742.html

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авто, бердянск, россия, запорожская область, гибдд мвд рф