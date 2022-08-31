В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения
Мэр Бердянска Сауленко: МРЭО начал выдавать российские водительские удостоверения
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД. Архивное фото
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД УВД по городу Бердянску и Бердянскому району начал выдавать российские автомобильные номера и водительские удостоверения российского образца, заявил в среду журналистам мэр освобожденного Бердянска Александр Сауленко.
"Мы находимся возле МРЭО, которое начало работу и выдает удостоверения российского образца по желанию местных жителей, которые меняют свое удостоверение водительское украинское на российское. Также могут получить российский номерной знак на автомобиль", - заявил Сауленко.
Он уточнил, что в российской классификации автомобилисты Запорожской области получат регистрационные знаки с номером региона 185.
По его словам, никаких особых условий для получения номерных знаков для автомобилистов нет - необходимо только желание автовладельца и украинские регистрационные номера Запорожья или Бердянска, которые будут заменены на российские. Сауленко подчеркнул, что это решение добровольное и зависит только от автомобилиста.
"(Люди) приходят менять номера достаточно активно, потому что выезд в Россию с российским номером намного легче, намного легче пересекать границы", - пояснил мэр.
Он уточнил, что выдачей номеров и удостоверений занимаются вновь созданные структуры полиции и ГИБДД.
"Это наши местные, которые работают по российским законам, потому что мы понимаем, что мы идем к России, и для того, чтобы в будущем не было проблем, мы начинаем работать по российским законам", - уточнил Сауленко.
Вчера, 09:55У штаба волонтеров в Бердянске прогремел взрыв