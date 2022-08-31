Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/berdyansk-1813479649.html
В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения
В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения - РИА Новости, 31.08.2022
В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения
Межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД УВД по городу Бердянску и Бердянскому району начал выдавать российские автомобильные номера и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:40
2022-08-31T16:40
специальная военная операция на украине
авто
бердянск
россия
запорожская область
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a925066c7569c2f9f2e0808d9d9157e0.jpg
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД УВД по городу Бердянску и Бердянскому району начал выдавать российские автомобильные номера и водительские удостоверения российского образца, заявил в среду журналистам мэр освобожденного Бердянска Александр Сауленко."Мы находимся возле МРЭО, которое начало работу и выдает удостоверения российского образца по желанию местных жителей, которые меняют свое удостоверение водительское украинское на российское. Также могут получить российский номерной знак на автомобиль", - заявил Сауленко.Он уточнил, что в российской классификации автомобилисты Запорожской области получат регистрационные знаки с номером региона 185.По его словам, никаких особых условий для получения номерных знаков для автомобилистов нет - необходимо только желание автовладельца и украинские регистрационные номера Запорожья или Бердянска, которые будут заменены на российские. Сауленко подчеркнул, что это решение добровольное и зависит только от автомобилиста."(Люди) приходят менять номера достаточно активно, потому что выезд в Россию с российским номером намного легче, намного легче пересекать границы", - пояснил мэр.Он уточнил, что выдачей номеров и удостоверений занимаются вновь созданные структуры полиции и ГИБДД."Это наши местные, которые работают по российским законам, потому что мы понимаем, что мы идем к России, и для того, чтобы в будущем не было проблем, мы начинаем работать по российским законам", - уточнил Сауленко.
https://ria.ru/20220831/rossiya-1813477518.html
https://ria.ru/20220831/vzryv-1813333742.html
бердянск
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac837c226f147bb5daa11457aafa2954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, бердянск, россия, запорожская область, гибдд мвд рф
Специальная военная операция на Украине, Авто, Бердянск, Россия, Запорожская область, ГИБДД МВД РФ
16:40 31.08.2022
 
В Бердянске начали выдавать российские водительские удостоверения

Мэр Бердянска Сауленко: МРЭО начал выдавать российские водительские удостоверения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД УВД по городу Бердянску и Бердянскому району начал выдавать российские автомобильные номера и водительские удостоверения российского образца, заявил в среду журналистам мэр освобожденного Бердянска Александр Сауленко.
"Мы находимся возле МРЭО, которое начало работу и выдает удостоверения российского образца по желанию местных жителей, которые меняют свое удостоверение водительское украинское на российское. Также могут получить российский номерной знак на автомобиль", - заявил Сауленко.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:33Специальная военная операция на Украине
В Бердянске откроют новый пункт выдачи российских паспортов
Он уточнил, что в российской классификации автомобилисты Запорожской области получат регистрационные знаки с номером региона 185.
По его словам, никаких особых условий для получения номерных знаков для автомобилистов нет - необходимо только желание автовладельца и украинские регистрационные номера Запорожья или Бердянска, которые будут заменены на российские. Сауленко подчеркнул, что это решение добровольное и зависит только от автомобилиста.
"(Люди) приходят менять номера достаточно активно, потому что выезд в Россию с российским номером намного легче, намного легче пересекать границы", - пояснил мэр.
Он уточнил, что выдачей номеров и удостоверений занимаются вновь созданные структуры полиции и ГИБДД.
"Это наши местные, которые работают по российским законам, потому что мы понимаем, что мы идем к России, и для того, чтобы в будущем не было проблем, мы начинаем работать по российским законам", - уточнил Сауленко.
Жители Бердянска стоят в очереди у входа в пункт приема документов на гражданство Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 09:55
У штаба волонтеров в Бердянске прогремел взрыв
 
Специальная военная операция на УкраинеАвтоБердянскРоссияЗапорожская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала