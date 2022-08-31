https://ria.ru/20220831/auktsion-1813535967.html

На аукцион в Великобритании выставили старинный дом на колесах

На аукцион в Великобритании выставили старинный дом на колесах - РИА Новости, 31.08.2022

На аукцион в Великобритании выставили старинный дом на колесах

На торги выставили старинный дом на колесах, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:59

2022-08-31T18:59

2022-08-31T18:59

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аукцион

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На торги выставили старинный дом на колесах, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. "Этот уникальный автомобиль был построен в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны, для одного из членов семьи Бенталл, основателей одноименной британской сети универмагов", — говорится в описании лота. Предположительно автомобиль продали в 1920-х года. Потом его забросили. Авто обнаружили бесхозным. В 1970-х машину отреставрировали. В салоне пол из полированной сосны. На окнах — зеленые бархатные занавески. Сиденье водителя и пассажира представляет собой оббитую кожей скамью со встроенным ящиком. В жилой зоне — четыре спальных места. Еще в доме на колесах есть дровяная печь для отопления и приготовления еды, комод и внешние системы хранения.

https://ria.ru/20220705/vampiry-1800424521.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аукцион