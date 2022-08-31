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На аукцион в Великобритании выставили старинный дом на колесах - РИА Новости, 31.08.2022
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Культура
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На аукцион в Великобритании выставили старинный дом на колесах
На аукцион в Великобритании выставили старинный дом на колесах - РИА Новости, 31.08.2022
На аукцион в Великобритании выставили старинный дом на колесах
На торги выставили старинный дом на колесах, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:59
2022-08-31T18:59
культура
новости культуры
аукцион
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На торги выставили старинный дом на колесах, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams. "Этот уникальный автомобиль был построен в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны, для одного из членов семьи Бенталл, основателей одноименной британской сети универмагов", — говорится в описании лота. Предположительно автомобиль продали в 1920-х года. Потом его забросили. Авто обнаружили бесхозным. В 1970-х машину отреставрировали. В салоне пол из полированной сосны. На окнах — зеленые бархатные занавески. Сиденье водителя и пассажира представляет собой оббитую кожей скамью со встроенным ящиком. В жилой зоне — четыре спальных места. Еще в доме на колесах есть дровяная печь для отопления и приготовления еды, комод и внешние системы хранения.
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новости культуры, аукцион
Культура, Новости культуры, Аукцион
18:59 31.08.2022
 
На аукцион в Великобритании выставили старинный дом на колесах

На аукцион выставили дом на колесах, построенный в 1914 году

© Фото предоставлено BonhamsАвтомобиль Ford Model T Motor Caravan, выставленный на торги аукционным домом Bonhams
Автомобиль Ford Model T Motor Caravan, выставленный на торги аукционным домом Bonhams
© Фото предоставлено Bonhams
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На торги выставили старинный дом на колесах, сообщается на сайте аукционного дома Bonhams.
"Этот уникальный автомобиль был построен в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны, для одного из членов семьи Бенталл, основателей одноименной британской сети универмагов", — говорится в описании лота.
Предположительно автомобиль продали в 1920-х года. Потом его забросили. Авто обнаружили бесхозным. В 1970-х машину отреставрировали.
В салоне пол из полированной сосны. На окнах — зеленые бархатные занавески. Сиденье водителя и пассажира представляет собой оббитую кожей скамью со встроенным ящиком. В жилой зоне — четыре спальных места. Еще в доме на колесах есть дровяная печь для отопления и приготовления еды, комод и внешние системы хранения.
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