https://ria.ru/20220831/agrarii-1813457845.html

Гладков призвал белгородских аграриев к эффективному взаимодействию

Гладков призвал белгородских аграриев к эффективному взаимодействию - РИА Новости, 31.08.2022

Гладков призвал белгородских аграриев к эффективному взаимодействию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудил риски агропромышленного комплекса с руководителями предприятий отрасли и призвал их более эффективно... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:49

2022-08-31T15:49

2022-08-31T15:49

белгородская область

белгородская область

экономика

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудил риски агропромышленного комплекса с руководителями предприятий отрасли и призвал их более эффективно координировать взаимодействие, чтобы вклад региона в продовольственную безопасность страны не снижался, сообщила пресс-служба правительства области.Сообщается, что по поручению главы региона Белгородским государственным аграрным университетом имени В.Я. Горина была подготовлена карта рисков региональной сферы агропромышленного комплекса. Эта работа велась с непосредственным участием не только учёных, но и руководителей предприятий и экспертов отрасли.Согласно карте, основные системные риски связаны с разрушением логистических цепочек, что в свою очередь осложняет доступ к сельскохозяйственному оборудованию, деталям и программному обеспечению. В свою очередь наработки Белгородского аграрного университета уже сейчас позволяют обеспечить белгородских и российских аграриев семенным материалом, а также витаминами и ферментами для кормов, отмечают исследователи.Губернатор Белгородской области отметил ещё один важный показатель, нуждающийся сегодня в особом контроле, — урожайность одного гектара в каждом отдельно взятом хозяйстве. "Мы сформировали технологическую карту доходности одного гектара в практически каждом хозяйстве. Договорились о том, чтобы выстроить системные взаимоотношения и с собственниками, и с пользователями земли. Необходимо довести отстающие по производству сельхозпродукции хозяйства до среднерегионального значения", - подчеркнул Гладков.По его словам, урожайность зерновых в регионе в среднем составляет 57 центнеров с гектара. При этом есть хозяйства, которые до сих пор выращивают гораздо меньше. "Это значит, что главные ресурсы Белгородской области используются неправильно. Нужно повысить активность таких хозяйств", — отметил глава региона и предложил в течение месяца собрать все отстающие от среднерегиональных значений предприятия и детализировать причины низкой урожайности.Гладков призвал собрать всех, кто показал результат ниже среднего по региону по каждой культуре. В каждом хозяйстве будут выявлены причины проблем, определены меры государственной поддержки, которая необходима руководителям, по каждому предприятию будет составлена технологическая карта.Губернатор считает, что ключевую роль в увеличении объёма и качества производимой сельхозпродукции сыграет поддержка региональным правительством предприятий, занимающихся мелиорацией почвы. "Мелиорация даёт другой уровень урожайности. Будем обязательно поддерживать такие предприятия, но только при условии наличия чётких и понятных результатов. Нам нужны финансовые гарантии и грамотное обоснование", — отметил Гладков.Глава региона также призвал всех участников рынка и экспертов отрасли координировать свои действия, делиться полезным опытом и грамотно выстраивать приоритеты."Ситуация крайне непростая. Белгородская область вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны. Если мы где-то ошибёмся и не скоординируем свои действия, то можем нанести непоправимый вред продовольственной безопасности и вашим предприятиям. Я призываю к другому уровню взаимодействия", - подчеркнул губернатор.По его мнению, если белгородские аграрии смогут совместно с властями правильно выстроить приоритеты, то даже из этой ситуации можно будет выйти с другими объёмами и доходностью.По данным регионального правительства, в Белгородской области производится больше 20% мяса свинины, 14% мяса птицы, 15% процентов комбикормов, 8% сахара всей страны. Всего в нынешнем году предстоит убрать 711 тысяч гектаров. В 2021 году белгородские аграрии убрали 677,2 тысячи гектаров. При этом Белгородская область занимает первое место в стране по производству сельхозпродукции на душу населения и третье место по общему объему выпускаемой сельхозпродукции.

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, экономика, вячеслав гладков