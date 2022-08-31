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США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России

США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России - РИА Новости, 31.08.2022

США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России

Вашингтону следует признать, что афганская война завершилась поражением для США, заявило посольство России. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T05:27

2022-08-31T05:27

2022-08-31T06:18

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

афганистан

катар

талибан

нато

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вашингтону следует признать, что афганская война завершилась поражением для США, заявило посольство России.Отмечается, что триллионы долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую, а для Афганистана военная кампания США стала трагедией.Представительство в этой связи призвало к безусловному освобождению всех средств Центрального банка Афганистана.В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохе мирное соглашение с талибами (движение "Талибан"*), согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО.В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

сша

афганистан

катар

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, афганистан, катар, талибан, нато, оон