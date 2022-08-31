Рейтинг@Mail.ru
США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/afganistan-1813309353.html
США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России
США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России - РИА Новости, 31.08.2022
США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России
Вашингтону следует признать, что афганская война завершилась поражением для США, заявило посольство России. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T05:27
2022-08-31T06:18
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
афганистан
катар
талибан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768260860_372:475:2476:1659_1920x0_80_0_0_9e12f6158b4bb13dea49663418987a02.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вашингтону следует признать, что афганская война завершилась поражением для США, заявило посольство России.Отмечается, что триллионы долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую, а для Афганистана военная кампания США стала трагедией.Представительство в этой связи призвало к безусловному освобождению всех средств Центрального банка Афганистана.В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохе мирное соглашение с талибами (движение "Талибан"*), согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО.В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
сша
афганистан
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768260860_154:0:2819:1999_1920x0_80_0_0_5c04ac0828f57ae472caad4d0c7e3f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, дональд трамп, сша, афганистан, катар, талибан, нато, оон
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Афганистан, Катар, Талибан, НАТО, ООН
05:27 31.08.2022 (обновлено: 06:18 31.08.2022)
 
США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России

Посольство России заявило, что США следует признать поражение в афганской войне

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellСолдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021
Солдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Солдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вашингтону следует признать, что афганская война завершилась поражением для США, заявило посольство России.
"Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд", - говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что триллионы долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую, а для Афганистана военная кампания США стала трагедией.
"По прошествии года в Афганистане развивается гуманитарная катастрофа, грозящая по своим масштабам стать еще более смертоносной чем 20 лет вооруженного конфликта", - указывает посольство.
Представительство в этой связи призвало к безусловному освобождению всех средств Центрального банка Афганистана.
В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохе мирное соглашение с талибами (движение "Талибан"*), согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО.
В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСШААфганистанКатарТалибанНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала