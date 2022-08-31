05:27 31.08.2022 (обновлено: 06:18 31.08.2022)
США следует признать поражение в афганской войне, заявило посольство России
Посольство России заявило, что США следует признать поражение в афганской войне
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellСолдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Солдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021 . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вашингтону следует признать, что афганская война завершилась поражением для США, заявило посольство России.
"Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд", - говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что триллионы долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую, а для Афганистана военная кампания США стала трагедией.
"По прошествии года в Афганистане развивается гуманитарная катастрофа, грозящая по своим масштабам стать еще более смертоносной чем 20 лет вооруженного конфликта", - указывает посольство.
Представительство в этой связи призвало к безусловному освобождению всех средств Центрального банка Афганистана.
В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохе мирное соглашение с талибами (движение "Талибан"*), согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО.
В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.