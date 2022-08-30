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Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО - РИА Новости, 30.08.2022
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Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО
Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО - РИА Новости, 30.08.2022
Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО
Проверять компании в сфере благоустройства на готовность к зиме в Московской области начнут по специальному чек-листу. Об этом рассказал телеканал "360". РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:43
2022-08-30T17:43
новости подмосковья
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Проверять компании в сфере благоустройства на готовность к зиме в Московской области начнут по специальному чек-листу. Об этом рассказал телеканал "360".Сотрудники управления будут изучать заполненность штата специалистов уборки снега, наличие инвентаря у муниципальных предприятий и управляющих компаний. Также будут проверять наличие маршрутов движения техники и обеспеченность площадками для складирования снега в каждом городском округе Московской области.Предварительную проверку готовности проведут 5–9 сентября, после чего у предприятий будет возможность устранить замечания. Последняя, контрольная проверка состоится 3–7 октября.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:43 30.08.2022
 

Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО

© РИА Новости / Антон ДенисовДемонстрация готовности коммунальных служб к зимнему сезону
Демонстрация готовности коммунальных служб к зимнему сезону - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Проверять компании в сфере благоустройства на готовность к зиме в Московской области начнут по специальному чек-листу. Об этом рассказал телеканал "360".
"В этом году мы впервые будем выдавать акт готовности к зиме муниципальным предприятиям в сфере благоустройства. Будем проверять обеспеченность противогололедными материалами, инвентарем, средствами малой механизации, исправность и количество спецтехники и многое другое", – рассказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Сотрудники управления будут изучать заполненность штата специалистов уборки снега, наличие инвентаря у муниципальных предприятий и управляющих компаний. Также будут проверять наличие маршрутов движения техники и обеспеченность площадками для складирования снега в каждом городском округе Московской области.
Предварительную проверку готовности проведут 5–9 сентября, после чего у предприятий будет возможность устранить замечания. Последняя, контрольная проверка состоится 3–7 октября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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