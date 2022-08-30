https://ria.ru/20220830/zhku-1813228068.html

Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО

Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО - РИА Новости, 30.08.2022

Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО

Проверять компании в сфере благоустройства на готовность к зиме в Московской области начнут по специальному чек-листу. Об этом рассказал телеканал "360". РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:43

2022-08-30T17:43

2022-08-30T17:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813229131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1cadb0af8ae61fedb9479efcfcf5bde7.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Проверять компании в сфере благоустройства на готовность к зиме в Московской области начнут по специальному чек-листу. Об этом рассказал телеканал "360".Сотрудники управления будут изучать заполненность штата специалистов уборки снега, наличие инвентаря у муниципальных предприятий и управляющих компаний. Также будут проверять наличие маршрутов движения техники и обеспеченность площадками для складирования снега в каждом городском округе Московской области.Предварительную проверку готовности проведут 5–9 сентября, после чего у предприятий будет возможность устранить замечания. Последняя, контрольная проверка состоится 3–7 октября.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)