https://ria.ru/20220830/zhku-1813228068.html
Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО
Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО - РИА Новости, 30.08.2022
Зимний чек-лист для проверки коммунальных компаний появился в МО
Проверять компании в сфере благоустройства на готовность к зиме в Московской области начнут по специальному чек-листу. Об этом рассказал телеканал "360". РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:43
2022-08-30T17:43
2022-08-30T17:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813229131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1cadb0af8ae61fedb9479efcfcf5bde7.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Проверять компании в сфере благоустройства на готовность к зиме в Московской области начнут по специальному чек-листу. Об этом рассказал телеканал "360".Сотрудники управления будут изучать заполненность штата специалистов уборки снега, наличие инвентаря у муниципальных предприятий и управляющих компаний. Также будут проверять наличие маршрутов движения техники и обеспеченность площадками для складирования снега в каждом городском округе Московской области.Предварительную проверку готовности проведут 5–9 сентября, после чего у предприятий будет возможность устранить замечания. Последняя, контрольная проверка состоится 3–7 октября.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813229131_179:0:1822:1232_1920x0_80_0_0_9f02caf908f8f0cce50956a3e737f202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)