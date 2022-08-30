https://ria.ru/20220830/zemletryasenie-1813048404.html
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 30.08.2022
В Иркутской области произошло землетрясение
Землетрясение интенсивностью 5,1 балла произошло в Иркутской области утром во вторник, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T04:51
2022-08-30T04:51
2022-08-30T04:51
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 5,1 балла произошло в Иркутской области утром во вторник, сообщает ГУМЧС региона."В 08.34 (03.34 мск) сейсмособытие, эпицентр - 16 километров от населенного пункта Большое Голоустное, оз. Байкал. Интенсивность в эпицентре - 5,1 балла. Ощутимость в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах - до 3 баллов, разрушений нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20220822/zdaniya-1811189115.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 5,1 балла