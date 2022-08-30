https://ria.ru/20220830/zemletryasenie-1813048404.html

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 30.08.2022

В Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение интенсивностью 5,1 балла произошло в Иркутской области утром во вторник, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T04:51

2022-08-30T04:51

2022-08-30T04:51

происшествия

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ИРКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 5,1 балла произошло в Иркутской области утром во вторник, сообщает ГУМЧС региона."В 08.34 (03.34 мск) сейсмособытие, эпицентр - 16 километров от населенного пункта Большое Голоустное, оз. Байкал. Интенсивность в эпицентре - 5,1 балла. Ощутимость в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах - до 3 баллов, разрушений нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20220822/zdaniya-1811189115.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, иркутская область