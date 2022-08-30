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Немцы жестко ответили на требование Зеленского к России - РИА Новости, 30.08.2022
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Немцы жестко ответили на требование Зеленского к России
Немцы жестко ответили на требование Зеленского к России - РИА Новости, 30.08.2022
Немцы жестко ответили на требование Зеленского к России
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что России пора уйти из Херсонской области. "Пришло... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:53
2022-08-30T13:04
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что России пора уйти из Херсонской области. "Пришло время договориться и положить конец кровопролитию. Но из его высказываний видно, что это не в его интересах", — написал Lukas E. "Иногда мне кажется, что Зеленский до сих пор думает, что это очередной выпуск его телешоу. Решения можно найти только за столом переговоров", — заявил Matthias M. "Его шутки становятся все хуже и хуже, как и гигиена его якобы единственной футболки", — поддержал Schlomo S. "Такие заявления говорят о том, что он хочет еще больше денег", — отметил Markus R. "Вместо того чтобы подливать масло в огонь, ему следует начать думать о переговорах", — резюмировали читатели. Ранее президент Украины Зеленский в своем обращении, размещенном в Сети, потребовал от России уйти из Херсонской области.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия
11:53 30.08.2022 (обновлено: 13:04 30.08.2022)
 
Немцы жестко ответили на требование Зеленского к России

Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за призыв к России уйти из Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что России пора уйти из Херсонской области.

"Пришло время договориться и положить конец кровопролитию. Но из его высказываний видно, что это не в его интересах", — написал Lukas E.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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"Иногда мне кажется, что Зеленский до сих пор думает, что это очередной выпуск его телешоу. Решения можно найти только за столом переговоров", — заявил Matthias M.

"Его шутки становятся все хуже и хуже, как и гигиена его якобы единственной футболки", — поддержал Schlomo S.

"Такие заявления говорят о том, что он хочет еще больше денег", — отметил Markus R.
"Вместо того чтобы подливать масло в огонь, ему следует начать думать о переговорах", — резюмировали читатели.

Ранее президент Украины Зеленский в своем обращении, размещенном в Сети, потребовал от России уйти из Херсонской области.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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