https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813094711.html

Немцы жестко ответили на требование Зеленского к России

Немцы жестко ответили на требование Зеленского к России - РИА Новости, 30.08.2022

Немцы жестко ответили на требование Зеленского к России

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что России пора уйти из Херсонской области. "Пришло... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:53

2022-08-30T11:53

2022-08-30T13:04

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украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что России пора уйти из Херсонской области. "Пришло время договориться и положить конец кровопролитию. Но из его высказываний видно, что это не в его интересах", — написал Lukas E. "Иногда мне кажется, что Зеленский до сих пор думает, что это очередной выпуск его телешоу. Решения можно найти только за столом переговоров", — заявил Matthias M. "Его шутки становятся все хуже и хуже, как и гигиена его якобы единственной футболки", — поддержал Schlomo S. "Такие заявления говорят о том, что он хочет еще больше денег", — отметил Markus R. "Вместо того чтобы подливать масло в огонь, ему следует начать думать о переговорах", — резюмировали читатели. Ранее президент Украины Зеленский в своем обращении, размещенном в Сети, потребовал от России уйти из Херсонской области.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, россия