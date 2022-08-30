https://ria.ru/20220830/zasukha-1813182634.html

Власти объявили о засухе на юго-западе Англии

Власти объявили о засухе на юго-западе Англии - РИА Новости, 30.08.2022

Власти объявили о засухе на юго-западе Англии

Засуха объявлена на территории всех регионов юго-западной Англии на фоне зафиксированных там самых засушливых условий за последние 90 лет, сообщило британское... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:36

2022-08-30T15:36

2022-08-30T15:36

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бристоль (город)

сомерсет

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Засуха объявлена на территории всех регионов юго-западной Англии на фоне зафиксированных там самых засушливых условий за последние 90 лет, сообщило британское агентство по охране окружающей среды."Агентство по охране окружающей среды сегодня согласилось с тем, что весь юго-запад Англии сейчас находится в состоянии засухи после одних из самых засушливых условий почти за 90 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее засуха уже была объявлена в части регионов юго-западной Англии. Во вторник ее объявили в графствах Бристоль, Сомерсет, Дорсет, южной части Глостершира и части Уилтшира."Несмотря на то, что за последние две недели в этом регионе выпало небольшое количество осадков, этого недостаточно, чтобы компенсировать длительный засушливый период в последние месяцы", - говорится в сообщении.Этим летом Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса. В связи с засухой в ряде графств был введен запрет на полив из шлангов. С 24 августа британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам использовать шланги для полива из-за засухи в стране. На этой неделе глава британского агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван на фоне засухи и нехватки воды в стране призвал британцев не гнушаться потреблять переработанные сточные воды, отказаться от мытья машин и перестать поливать газоны.

https://ria.ru/20220829/voda-1812999063.html

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англия

бристоль (город)

сомерсет

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в мире, англия, бристоль (город), сомерсет