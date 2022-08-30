https://ria.ru/20220830/yungi-1813219833.html

День памяти северных юнг станет региональным праздником Пермского края

День памяти северных юнг станет региональным праздником Пермского края - РИА Новости, 30.08.2022

День памяти северных юнг станет региональным праздником Пермского края

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение молодежных активистов учредить в регионе новую праздничную дату – День памяти северных юнг,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:46

2022-08-30T17:46

2022-08-30T17:46

пермский край

дмитрий махонин

россия

общество

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ПЕРМЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение молодежных активистов учредить в регионе новую праздничную дату – День памяти северных юнг, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Во вторник глава Пермского края встретился с представителями общественного объединения "Молодая Гвардия Единой России". Во время общения молодежные активисты обратились к губернатору с инициативой законодательно закрепить в регионе памятную дату 25 мая – День памяти северных юнг, который сегодня отмечается в восьми субъектах РФ и Республике Беларусь.Как пояснили авторы предложения, в Соловецкую школу юнг, созданную 25 мая 1942 года, в том числе входили добровольцы в возрасте 14-16 лет из Молотовской области (сейчас Пермского края – ред.)."Дмитрий Махонин поддержал инициативу и поручил взять в проработку предложение и подготовить соответствующий указ", – говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе губернатора, в ходе встречи молодежные активисты также рассказали Махонину об участии в региональных экологических проектах, организации спортивных событий, поддержке жителей во время пандемии, оказании адресной помощи ветеранам, сборе гуманитарных грузов для ДНР и ЛНР и своей волонтерской миссии на Донбассе.

https://ria.ru/20220729/uchastki-1807221616.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, россия, общество