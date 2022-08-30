День памяти северных юнг станет региональным праздником Пермского края
© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского краяДмитрий Махонин поддержал предложение молодежи установить в Прикамье новую дату – День памяти северных Юнг
ПЕРМЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение молодежных активистов учредить в регионе новую праздничную дату – День памяти северных юнг, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Во вторник глава Пермского края встретился с представителями общественного объединения "Молодая Гвардия Единой России". Во время общения молодежные активисты обратились к губернатору с инициативой законодательно закрепить в регионе памятную дату 25 мая – День памяти северных юнг, который сегодня отмечается в восьми субъектах РФ и Республике Беларусь.
Как пояснили авторы предложения, в Соловецкую школу юнг, созданную 25 мая 1942 года, в том числе входили добровольцы в возрасте 14-16 лет из Молотовской области (сейчас Пермского края – ред.).
"Дмитрий Махонин поддержал инициативу и поручил взять в проработку предложение и подготовить соответствующий указ", – говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе губернатора, в ходе встречи молодежные активисты также рассказали Махонину об участии в региональных экологических проектах, организации спортивных событий, поддержке жителей во время пандемии, оказании адресной помощи ветеранам, сборе гуманитарных грузов для ДНР и ЛНР и своей волонтерской миссии на Донбассе.