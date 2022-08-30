Установку подготовки нефти запустили на месторождении им. Жагрина в Югре
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Запуск технологического комплекса по подготовке нефти состоялся во вторник на месторождении имени Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе, новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 году до 5,5 миллиона тонн, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
"Месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне, и сегодня в результате реализации этого проекта мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать. Сегодня открывается установка по подготовке нефти. По сути этот завод – высокотехнологичный, с использованием новейших технологий и оборудования – подарок работникам предприятия, югорчанам, стране", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
Глава региона отметила, что запуск в промышленную эксплуатацию каждого месторождения влияет на то, что экономика округа и страны получает надежные возможности сопровождения всех своих проектов. Она отметила, что месторождение введено в эксплуатацию раньше, чем предусмотрено лицензионным соглашением, благодаря решениям правительства автономного округа и технологиям "Газпромнефть-Хантос", использованных для его реализации.
Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в 2017 году, оно является ядром нового нефтяного кластера "Зима", в состав которого входят восемь лицензионных участков площадью более 5 тысяч квадратных километров и геологическими запасами 840 миллионов тонн нефти. По данным властей, новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 году более чем в два раза – до 5,5 миллиона тонн. Установка обеспечит подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода Нижневартовск – Курган – Самара.