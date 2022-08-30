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Установку подготовки нефти запустили на месторождении им. Жагрина в Югре - РИА Новости, 30.08.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220830/yugra-1813278576.html
Установку подготовки нефти запустили на месторождении им. Жагрина в Югре
Установку подготовки нефти запустили на месторождении им. Жагрина в Югре - РИА Новости, 30.08.2022
Установку подготовки нефти запустили на месторождении им. Жагрина в Югре
Запуск технологического комплекса по подготовке нефти состоялся во вторник на месторождении имени Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе, новая РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:36
2022-08-30T21:36
ханты-мансийский автономный округ
экономика
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Запуск технологического комплекса по подготовке нефти состоялся во вторник на месторождении имени Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе, новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 году до 5,5 миллиона тонн, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона."Месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне, и сегодня в результате реализации этого проекта мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать. Сегодня открывается установка по подготовке нефти. По сути этот завод – высокотехнологичный, с использованием новейших технологий и оборудования – подарок работникам предприятия, югорчанам, стране", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.Глава региона отметила, что запуск в промышленную эксплуатацию каждого месторождения влияет на то, что экономика округа и страны получает надежные возможности сопровождения всех своих проектов. Она отметила, что месторождение введено в эксплуатацию раньше, чем предусмотрено лицензионным соглашением, благодаря решениям правительства автономного округа и технологиям "Газпромнефть-Хантос", использованных для его реализации.Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в 2017 году, оно является ядром нового нефтяного кластера "Зима", в состав которого входят восемь лицензионных участков площадью более 5 тысяч квадратных километров и геологическими запасами 840 миллионов тонн нефти. По данным властей, новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 году более чем в два раза – до 5,5 миллиона тонн. Установка обеспечит подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода Нижневартовск – Курган – Самара.
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экономика, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Наталья Комарова
21:36 30.08.2022
 

Установку подготовки нефти запустили на месторождении им. Жагрина в Югре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Запуск технологического комплекса по подготовке нефти состоялся во вторник на месторождении имени Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе, новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 году до 5,5 миллиона тонн, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
"Месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне, и сегодня в результате реализации этого проекта мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать. Сегодня открывается установка по подготовке нефти. По сути этот завод – высокотехнологичный, с использованием новейших технологий и оборудования – подарок работникам предприятия, югорчанам, стране", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
Глава региона отметила, что запуск в промышленную эксплуатацию каждого месторождения влияет на то, что экономика округа и страны получает надежные возможности сопровождения всех своих проектов. Она отметила, что месторождение введено в эксплуатацию раньше, чем предусмотрено лицензионным соглашением, благодаря решениям правительства автономного округа и технологиям "Газпромнефть-Хантос", использованных для его реализации.
Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в 2017 году, оно является ядром нового нефтяного кластера "Зима", в состав которого входят восемь лицензионных участков площадью более 5 тысяч квадратных километров и геологическими запасами 840 миллионов тонн нефти. По данным властей, новая инфраструктура позволит увеличить добычу на месторождении в 2022 году более чем в два раза – до 5,5 миллиона тонн. Установка обеспечит подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода НижневартовскКурганСамара.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаНаталья Комарова
 
 
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