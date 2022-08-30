https://ria.ru/20220830/yazyk-1813049143.html

В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык

В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык - РИА Новости, 30.08.2022

В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык

Украинский язык продолжат преподавать в школах в Запорожской области в новом учебном году, сообщила директор департамента образования и науки администрации... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T05:10

2022-08-30T05:10

2022-08-30T05:10

в мире

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150607/97/1506079786_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1061e6041388d4731960ec3e5bb7fedc.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинский язык продолжат преподавать в школах в Запорожской области в новом учебном году, сообщила директор департамента образования и науки администрации региона Елена Шапурова.Как сообщила Шапурова, 1 сентября в школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников с 1 по 11 классы."Украинский язык остается на изучении. С этого года изучение русского языка запланировано в программе по пять часов в неделю. Украинский язык как родной изучается по три часа в неделю", - сказала Шапурова журналистам.

https://ria.ru/20220830/uchitelya-1813048534.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область