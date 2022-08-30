Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/yazyk-1813049143.html
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык - РИА Новости, 30.08.2022
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык
Украинский язык продолжат преподавать в школах в Запорожской области в новом учебном году, сообщила директор департамента образования и науки администрации... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T05:10
2022-08-30T05:10
в мире
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150607/97/1506079786_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1061e6041388d4731960ec3e5bb7fedc.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинский язык продолжат преподавать в школах в Запорожской области в новом учебном году, сообщила директор департамента образования и науки администрации региона Елена Шапурова.Как сообщила Шапурова, 1 сентября в школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников с 1 по 11 классы."Украинский язык остается на изучении. С этого года изучение русского языка запланировано в программе по пять часов в неделю. Украинский язык как родной изучается по три часа в неделю", - сказала Шапурова журналистам.
https://ria.ru/20220830/uchitelya-1813048534.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150607/97/1506079786_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_767242617c23939252b24ce6e3ea498d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область
В мире, Запорожская область
05:10 30.08.2022
 
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык

В Запорожской области продолжат преподавать украинский язык в школах

© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинский язык продолжат преподавать в школах в Запорожской области в новом учебном году, сообщила директор департамента образования и науки администрации региона Елена Шапурова.
Как сообщила Шапурова, 1 сентября в школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников с 1 по 11 классы.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
05:03
В Запорожской области ждут 500 учителей из России
"Украинский язык остается на изучении. С этого года изучение русского языка запланировано в программе по пять часов в неделю. Украинский язык как родной изучается по три часа в неделю", - сказала Шапурова журналистам.
 
В миреЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала