https://ria.ru/20220830/yazyk-1813049143.html
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык - РИА Новости, 30.08.2022
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык
Украинский язык продолжат преподавать в школах в Запорожской области в новом учебном году, сообщила директор департамента образования и науки администрации... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T05:10
2022-08-30T05:10
2022-08-30T05:10
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Украинский язык продолжат преподавать в школах в Запорожской области в новом учебном году, сообщила директор департамента образования и науки администрации региона Елена Шапурова.Как сообщила Шапурова, 1 сентября в школы Запорожской области пойдут 37 тысяч учеников с 1 по 11 классы."Украинский язык остается на изучении. С этого года изучение русского языка запланировано в программе по пять часов в неделю. Украинский язык как родной изучается по три часа в неделю", - сказала Шапурова журналистам.
https://ria.ru/20220830/uchitelya-1813048534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область
В мире, Запорожская область
В Запорожье заявили, что в школах продолжат преподавать украинский язык
В Запорожской области продолжат преподавать украинский язык в школах