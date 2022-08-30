Рейтинг@Mail.ru
Октябрьский мост в Ярославле открыли досрочно, но ремонт еще продолжится - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220830/yaroslavl-1813276768.html
Октябрьский мост в Ярославле открыли досрочно, но ремонт еще продолжится
Октябрьский мост в Ярославле открыли досрочно, но ремонт еще продолжится - РИА Новости, 30.08.2022
Октябрьский мост в Ярославле открыли досрочно, но ремонт еще продолжится
Движение на Октябрьском мосту через Волгу в Ярославле открыли во вторник после масштабного ремонта, но часть работ на объекте ещё продолжится, сообщает... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:06
2022-08-30T21:06
ярославская область
общество
михаил евраев
ярославль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/00/1527180039_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_91259580283674e392b918dbe05203b5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Движение на Октябрьском мосту через Волгу в Ярославле открыли во вторник после масштабного ремонта, но часть работ на объекте ещё продолжится, сообщает правительство Ярославской области."Тридцатого августа полностью открыто движение по Октябрьскому мосту в Ярославле. Основной объём ремонтных работ по поручению врио губернатора завершен раньше озвученных изначально сроков - к началу учебного года. Однако часть работ будет продолжена", - говорится в сообщении.Врио губернатора региона Михаил Евраев отметил, что подрядчик выполнил пока не все, что предусмотрено контрактом."Поставщик подвёл - задержал отгрузку конструкций для швов. Они должны быть доставлены в ближайшие дни. Для их монтажа снова потребуется частичное ограничение движения. Но не надолго - на пару дней. Спланируем эти работы на выходные, когда трафик снижается. Постараемся свести к минимуму неудобства для жителей", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.Также, уточняют в областном правительстве, продолжатся не требующие перекрытия движения работы по монтажу шумовых экранов, ремонту лестничных сходов, установке судовой сигнализации и мониторинга моста. При приемке сооружения в эксплуатацию будет проведено исследование его конструктивных элементов. Срок окончания работ по контракту - 1 октября, информирует правительство региона.С момента начала капитального ремонта моста подрядчик выполнил работы по укладке асфальта, замене части деформационных швов и барьерного ограждения, также отремонтированы тротуары на подходах к мосту, информирует областное правительство.
https://ria.ru/20220826/yaroslavl-1812415917.html
https://ria.ru/20220818/evraev-1810389944.html
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/00/1527180039_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_38a62159d44d6d46091e7ac1874dbd7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил евраев, ярославль, россия
Ярославская область, Общество, Михаил Евраев, Ярославль, Россия
21:06 30.08.2022
 

Октябрьский мост в Ярославле открыли досрочно, но ремонт еще продолжится

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Города России. Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Движение на Октябрьском мосту через Волгу в Ярославле открыли во вторник после масштабного ремонта, но часть работ на объекте ещё продолжится, сообщает правительство Ярославской области.
"Тридцатого августа полностью открыто движение по Октябрьскому мосту в Ярославле. Основной объём ремонтных работ по поручению врио губернатора завершен раньше озвученных изначально сроков - к началу учебного года. Однако часть работ будет продолжена", - говорится в сообщении.
Ярославская Стрелка - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:56Ярославская область
Евраев заложил камень на месте строительства центра РФС в Ярославле
Врио губернатора региона Михаил Евраев отметил, что подрядчик выполнил пока не все, что предусмотрено контрактом.
"Поставщик подвёл - задержал отгрузку конструкций для швов. Они должны быть доставлены в ближайшие дни. Для их монтажа снова потребуется частичное ограничение движения. Но не надолго - на пару дней. Спланируем эти работы на выходные, когда трафик снижается. Постараемся свести к минимуму неудобства для жителей", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.
Также, уточняют в областном правительстве, продолжатся не требующие перекрытия движения работы по монтажу шумовых экранов, ремонту лестничных сходов, установке судовой сигнализации и мониторинга моста. При приемке сооружения в эксплуатацию будет проведено исследование его конструктивных элементов. Срок окончания работ по контракту - 1 октября, информирует правительство региона.
С момента начала капитального ремонта моста подрядчик выполнил работы по укладке асфальта, замене части деформационных швов и барьерного ограждения, также отремонтированы тротуары на подходах к мосту, информирует областное правительство.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 11:00
Михаил Евраев: хочешь стать миллионером – строй отель в Ярославской области
 
Ярославская областьОбществоМихаил ЕвраевЯрославльРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала