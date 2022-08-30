https://ria.ru/20220830/yaroslavl-1813276768.html

Октябрьский мост в Ярославле открыли досрочно, но ремонт еще продолжится

Октябрьский мост в Ярославле открыли досрочно, но ремонт еще продолжится - РИА Новости, 30.08.2022

Октябрьский мост в Ярославле открыли досрочно, но ремонт еще продолжится

Движение на Октябрьском мосту через Волгу в Ярославле открыли во вторник после масштабного ремонта, но часть работ на объекте ещё продолжится, сообщает... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T21:06

2022-08-30T21:06

2022-08-30T21:06

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославль

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Движение на Октябрьском мосту через Волгу в Ярославле открыли во вторник после масштабного ремонта, но часть работ на объекте ещё продолжится, сообщает правительство Ярославской области."Тридцатого августа полностью открыто движение по Октябрьскому мосту в Ярославле. Основной объём ремонтных работ по поручению врио губернатора завершен раньше озвученных изначально сроков - к началу учебного года. Однако часть работ будет продолжена", - говорится в сообщении.Врио губернатора региона Михаил Евраев отметил, что подрядчик выполнил пока не все, что предусмотрено контрактом."Поставщик подвёл - задержал отгрузку конструкций для швов. Они должны быть доставлены в ближайшие дни. Для их монтажа снова потребуется частичное ограничение движения. Но не надолго - на пару дней. Спланируем эти работы на выходные, когда трафик снижается. Постараемся свести к минимуму неудобства для жителей", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.Также, уточняют в областном правительстве, продолжатся не требующие перекрытия движения работы по монтажу шумовых экранов, ремонту лестничных сходов, установке судовой сигнализации и мониторинга моста. При приемке сооружения в эксплуатацию будет проведено исследование его конструктивных элементов. Срок окончания работ по контракту - 1 октября, информирует правительство региона.С момента начала капитального ремонта моста подрядчик выполнил работы по укладке асфальта, замене части деформационных швов и барьерного ограждения, также отремонтированы тротуары на подходах к мосту, информирует областное правительство.

https://ria.ru/20220826/yaroslavl-1812415917.html

https://ria.ru/20220818/evraev-1810389944.html

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общество, михаил евраев, ярославль, россия