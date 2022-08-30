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Раскрыта зависимость Японии от России - РИА Новости, 30.08.2022
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Раскрыта зависимость Японии от России
Раскрыта зависимость Японии от России - РИА Новости, 30.08.2022
Раскрыта зависимость Японии от России
Власти Японии обеспокоены ситуацией с поставками энергии на зиму, поэтому не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Москвой в этой сфере, включая... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T04:35
2022-08-30T05:25
в мире
япония
россия
сахалин-2
sakhalin energy
газпром
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Власти Японии обеспокоены ситуацией с поставками энергии на зиму, поэтому не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Москвой в этой сфере, включая проект "Сахалин-2", обеспечивающий 10% потребностей страны, пишет французская Le Monde.Как отмечает издание, по инициативе Токио участники проекта от Японии, компании Mitsubishi и Mitsui, не стали выходить из него, это стало известно одновременно с объявлением японских покупателей сжиженного природного газа (СПГ) о продлении контрактов на закупку голубого топлива на Сахалине на условиях, аналогичных предыдущим."А 60% из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ", - подчеркивает Le Monde. Этим и объясняется давление со стороны правительства с целью сохранения участия японских компаний в проекте "Сахалин-2", поясняет издание.При этом по мере приближения зимы усиливается давление на энергетический сектор Японии, в то же время в Северо-Восточной Азии наблюдается рост цен на СПГ. "Вполне возможно, что цены значительно вырастут после наступления зимы", — считает специалист по СПГ аналитического центра Kpler Рихана Расиди.Как пишет Le Monde, ситуация в Японии обещает быть настолько критической, что уже с июля власти страны подумывают о введении закона по сокращению потребления газа в городах, аналогичного существующему механизму экономии электроэнергии.В июне президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy.Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy"Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Японские СМИ 25 августа сообщили, что Mitsubishi и Mitsui решили продолжить в нем участие."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству сжиженного природного газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811984142.html
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в мире, япония, россия, сахалин-2, sakhalin energy, газпром
В мире, Япония, Россия, Сахалин-2, Sakhalin Energy, Газпром
04:35 30.08.2022 (обновлено: 05:25 30.08.2022)
 
Раскрыта зависимость Японии от России

Le Monde: Япония не отказывается от "Сахалина-2" из-за опасений по ситуации с газом зимой

© ПАО "Газпром"Завод по производству СПГ на Сахалине
Завод по производству СПГ на Сахалине
© ПАО "Газпром"
Завод по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Власти Японии обеспокоены ситуацией с поставками энергии на зиму, поэтому не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Москвой в этой сфере, включая проект "Сахалин-2", обеспечивающий 10% потребностей страны, пишет французская Le Monde.
Как отмечает издание, по инициативе Токио участники проекта от Японии, компании Mitsubishi и Mitsui, не стали выходить из него, это стало известно одновременно с объявлением японских покупателей сжиженного природного газа (СПГ) о продлении контрактов на закупку голубого топлива на Сахалине на условиях, аналогичных предыдущим.
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"А 60% из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ", - подчеркивает Le Monde. Этим и объясняется давление со стороны правительства с целью сохранения участия японских компаний в проекте "Сахалин-2", поясняет издание.
При этом по мере приближения зимы усиливается давление на энергетический сектор Японии, в то же время в Северо-Восточной Азии наблюдается рост цен на СПГ. "Вполне возможно, что цены значительно вырастут после наступления зимы", — считает специалист по СПГ аналитического центра Kpler Рихана Расиди.
Как пишет Le Monde, ситуация в Японии обещает быть настолько критической, что уже с июля власти страны подумывают о введении закона по сокращению потребления газа в городах, аналогичного существующему механизму экономии электроэнергии.
В июне президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy.
Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy"Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Японские СМИ 25 августа сообщили, что Mitsubishi и Mitsui решили продолжить в нем участие.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству сжиженного природного газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
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