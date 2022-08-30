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"Радио Крым" сообщило о взломе интернет-трансляции - РИА Новости, 30.08.2022
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"Радио Крым" сообщило о взломе интернет-трансляции
"Радио Крым" сообщило о взломе интернет-трансляции - РИА Новости, 30.08.2022
"Радио Крым" сообщило о взломе интернет-трансляции
Интернет-вещание государственной радиостанции "Крым" было взломано днем во вторник, сейчас специалисты восстанавливают вещание, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:39
2022-08-30T14:53
технологии
происшествия
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Интернет-вещание государственной радиостанции "Крым" было взломано днем во вторник, сейчас специалисты восстанавливают вещание, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Илья Изотов."Днем, примерно в 13.00 интернет-вещание "Радио Крым" было взломано. Наша трансляция была прервана гимном соседней страны, перемежаемая нецензурной бранью. Сейчас вещание через спутник отключено, специалисты работают над восстановлением его работы", - сказал Изотов.Он добавил, что эфирное вещание через обычные передатчики в Крыму продолжается в штатном режиме.
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технологии, происшествия, россия, республика крым
Технологии, Происшествия, Россия, Республика Крым
14:39 30.08.2022 (обновлено: 14:53 30.08.2022)
 
"Радио Крым" сообщило о взломе интернет-трансляции

Главред "Радио Крым" Изотов сообщил о взломе интернет-трансляции из-за рубежа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Интернет-вещание государственной радиостанции "Крым" было взломано днем во вторник, сейчас специалисты восстанавливают вещание, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Илья Изотов.
"Днем, примерно в 13.00 интернет-вещание "Радио Крым" было взломано. Наша трансляция была прервана гимном соседней страны, перемежаемая нецензурной бранью. Сейчас вещание через спутник отключено, специалисты работают над восстановлением его работы", - сказал Изотов.
Он добавил, что эфирное вещание через обычные передатчики в Крыму продолжается в штатном режиме.
Логотип сайта Ria.ru - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 15:12
Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа
 
ТехнологииПроисшествияРоссияРеспублика Крым
 
 
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