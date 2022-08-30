https://ria.ru/20220830/vzlom-1813155611.html

"Радио Крым" сообщило о взломе интернет-трансляции

"Радио Крым" сообщило о взломе интернет-трансляции - РИА Новости, 30.08.2022

"Радио Крым" сообщило о взломе интернет-трансляции

Интернет-вещание государственной радиостанции "Крым" было взломано днем во вторник, сейчас специалисты восстанавливают вещание, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:39

2022-08-30T14:39

2022-08-30T14:53

технологии

происшествия

россия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Интернет-вещание государственной радиостанции "Крым" было взломано днем во вторник, сейчас специалисты восстанавливают вещание, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Илья Изотов."Днем, примерно в 13.00 интернет-вещание "Радио Крым" было взломано. Наша трансляция была прервана гимном соседней страны, перемежаемая нецензурной бранью. Сейчас вещание через спутник отключено, специалисты работают над восстановлением его работы", - сказал Изотов.Он добавил, что эфирное вещание через обычные передатчики в Крыму продолжается в штатном режиме.

https://ria.ru/20220826/ddos-ataka-1812322755.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, происшествия, россия, республика крым