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Выручка госпредприятий Китая выросла в январе-июле этого года - РИА Новости, 30.08.2022
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Выручка госпредприятий Китая выросла в январе-июле этого года
Выручка госпредприятий Китая выросла в январе-июле этого года - РИА Новости, 30.08.2022
Выручка госпредприятий Китая выросла в январе-июле этого года
Выручка госпредприятий Китая выросла в период с января по июль этого года, сообщил в понедельник Минфин КНР. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:34
2022-08-30T17:34
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Выручка госпредприятий Китая выросла в период с января по июль этого года, сообщил в понедельник Минфин КНР.Согласно данным, общий операционный доход упомянутых предприятий по итогам первых семи месяцев вырос на 9,5% до 45,78 триллиона юаней (6,67 миллиарда долларов). При этом совокупная прибыль госпредприятий страны уменьшилась на 2,1% до 2,68 триллиона юаней.В частности, общая прибыль госпредприятий центрального подчинения Китая составила 1,92 триллиона юаней, что на 4,3% больше, чем годом ранее, а их операционный доход вырос на 10,6% до 25,75 триллиона юаней.
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Артем Смирнов
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
17:34 30.08.2022
 

Выручка госпредприятий Китая выросла в январе-июле этого года

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Выручка госпредприятий Китая выросла в период с января по июль этого года, сообщил в понедельник Минфин КНР.
Согласно данным, общий операционный доход упомянутых предприятий по итогам первых семи месяцев вырос на 9,5% до 45,78 триллиона юаней (6,67 миллиарда долларов). При этом совокупная прибыль госпредприятий страны уменьшилась на 2,1% до 2,68 триллиона юаней.
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Красноярский край и Хэйлунцзян развивают новые направления сотрудничества
В частности, общая прибыль госпредприятий центрального подчинения Китая составила 1,92 триллиона юаней, что на 4,3% больше, чем годом ранее, а их операционный доход вырос на 10,6% до 25,75 триллиона юаней.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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