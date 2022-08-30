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Выручка госпредприятий Китая выросла в январе-июле этого года
Выручка госпредприятий Китая выросла в январе-июле этого года - РИА Новости, 30.08.2022
Выручка госпредприятий Китая выросла в январе-июле этого года
Выручка госпредприятий Китая выросла в период с января по июль этого года, сообщил в понедельник Минфин КНР. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:34
2022-08-30T17:34
2022-08-30T17:34
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Выручка госпредприятий Китая выросла в период с января по июль этого года, сообщил в понедельник Минфин КНР.Согласно данным, общий операционный доход упомянутых предприятий по итогам первых семи месяцев вырос на 9,5% до 45,78 триллиона юаней (6,67 миллиарда долларов). При этом совокупная прибыль госпредприятий страны уменьшилась на 2,1% до 2,68 триллиона юаней.В частности, общая прибыль госпредприятий центрального подчинения Китая составила 1,92 триллиона юаней, что на 4,3% больше, чем годом ранее, а их операционный доход вырос на 10,6% до 25,75 триллиона юаней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Россия-Китай: Главное, Китай