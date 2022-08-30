https://ria.ru/20220830/vyplaty-1813084724.html
Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября
Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2022
Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября
В Тверской области единовременные выплаты к новому учебному году получат более 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:21
2022-08-30T11:21
2022-08-30T11:21
тверская область
общество
учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813082875_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_54f95aed45f8a7f076666448229c4544.jpg
ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. В Тверской области единовременные выплаты к новому учебному году получат более 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства."О единовременной денежной выплате для педагогов Верхневолжья в преддверии начала нового учебного года глава региона объявил на педагогической конференции 24 августа. Впервые такое решение было принято губернатором в прошлом году", - напомнили в пресс-службе.Выплаты к новому учебному году получат специалисты государственных и муниципальных учреждений образования: работники общеобразовательных и дошкольных учреждений, организаций дополнительного и профессионального образования.На финансовое обеспечение выплат направят более 474 миллионов рублей бюджетных средств.
https://ria.ru/20220826/nabory-1812372458.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813082875_76:0:949:655_1920x0_80_0_0_f21dfcefe3bbac5ee6e512d4396f4a80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, учителя
Тверская область, Общество, учителя
ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. В Тверской области единовременные выплаты к новому учебному году получат более 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"О единовременной денежной выплате для педагогов
Верхневолжья в преддверии начала нового учебного года глава региона объявил на педагогической конференции 24 августа. Впервые такое решение было принято губернатором в прошлом году", - напомнили в пресс-службе.
Выплаты к новому учебному году получат специалисты государственных и муниципальных учреждений образования: работники общеобразовательных и дошкольных учреждений, организаций дополнительного и профессионального образования.
На финансовое обеспечение выплат направят более 474 миллионов рублей бюджетных средств.