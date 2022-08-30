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Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2022
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Тверская область
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Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября
Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2022
Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября
В Тверской области единовременные выплаты к новому учебному году получат более 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:21
2022-08-30T11:21
тверская область
общество
учителя
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ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. В Тверской области единовременные выплаты к новому учебному году получат более 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства."О единовременной денежной выплате для педагогов Верхневолжья в преддверии начала нового учебного года глава региона объявил на педагогической конференции 24 августа. Впервые такое решение было принято губернатором в прошлом году", - напомнили в пресс-службе.Выплаты к новому учебному году получат специалисты государственных и муниципальных учреждений образования: работники общеобразовательных и дошкольных учреждений, организаций дополнительного и профессионального образования.На финансовое обеспечение выплат направят более 474 миллионов рублей бюджетных средств.
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общество, учителя
Тверская область, Общество, учителя
11:21 30.08.2022
 

Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Тверской области Игоря Рудени
Заседание региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Тверской области Игоря Рудени - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. В Тверской области единовременные выплаты к новому учебному году получат более 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"О единовременной денежной выплате для педагогов Верхневолжья в преддверии начала нового учебного года глава региона объявил на педагогической конференции 24 августа. Впервые такое решение было принято губернатором в прошлом году", - напомнили в пресс-службе.
Власти Тверской области поддержат 5тыс первоклассников бесплатными наборами - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:16Тверская область
Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами
Выплаты к новому учебному году получат специалисты государственных и муниципальных учреждений образования: работники общеобразовательных и дошкольных учреждений, организаций дополнительного и профессионального образования.
На финансовое обеспечение выплат направят более 474 миллионов рублей бюджетных средств.
 
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