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Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября

Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября - РИА Новости, 30.08.2022

Более 40 тысяч педагогов Тверской области получат выплаты к 1 сентября

В Тверской области единовременные выплаты к новому учебному году получат более 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:21

2022-08-30T11:21

2022-08-30T11:21

тверская область

общество

учителя

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ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. В Тверской области единовременные выплаты к новому учебному году получат более 40 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства."О единовременной денежной выплате для педагогов Верхневолжья в преддверии начала нового учебного года глава региона объявил на педагогической конференции 24 августа. Впервые такое решение было принято губернатором в прошлом году", - напомнили в пресс-службе.Выплаты к новому учебному году получат специалисты государственных и муниципальных учреждений образования: работники общеобразовательных и дошкольных учреждений, организаций дополнительного и профессионального образования.На финансовое обеспечение выплат направят более 474 миллионов рублей бюджетных средств.

https://ria.ru/20220826/nabory-1812372458.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, учителя