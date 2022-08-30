Рейтинг@Mail.ru
В НОМ рассказали о попытках манипуляторов дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/vybory-1813123660.html
В НОМ рассказали о попытках манипуляторов дискредитировать выборы в России
В НОМ рассказали о попытках манипуляторов дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 30.08.2022
В НОМ рассказали о попытках манипуляторов дискредитировать выборы в России
Манипуляторы используют тему дискредитации специальной военной операции России на Украине против выборов, а когда не находят поддержку у электората, то... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:37
2022-08-30T13:37
политика
россия
александр брод
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_296:524:2580:1809_1920x0_80_0_0_02b3e872751557ee04cc1bafa4c8ac48.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Манипуляторы используют тему дискредитации специальной военной операции России на Украине против выборов, а когда не находят поддержку у электората, то тиражируют утверждения о давлении на оппозицию, говорится в докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг", который есть в распоряжении РИА Новости."Проведение специальной военной операции не могло не придать новых акцентов освещению выборов в России. Одной из первых линия СВО стала использоваться в рамках дискурса "недопуска оппозиции". Используя собственную оценочную шкалу, где дискредитация вооруженных сил РФ – норма, манипуляторы стали тиражировать заявления о давлении на оппозиционных кандидатов путем привлечения к ответственности либо угрозе такой ответственности", - следует из доклада "Манипуляция информационной повесткой в канун ЕДГ-2022", представленного главой ассоциации "Независимый общественный мониторинг", членом Совета по правам человека при президенте РФ Александром Бродом.По его словам, данная линия развивается как в русскоязычных, так и англоязычных СМИ и всячески преувеличивается."Поскольку ряд сил питал надежды на избрание кандидатов от "нескольких крупных независимых восходящих движений", которые рухнули из-за их позиции по специальной военной операции", - отметил Брод.По его мнению, в условиях, когда политические силы, выступающие против СВО, утрачивают поддержку, оказываются на грани "маргинализации и потери всякого авторитета и уважения даже среди собственной аудитории", они стремятся "поставить знак равенства" между самостоятельно принятым решением о побеге из страны из-за несогласия с СВО и "давлением властей"."Тезисы такого рода сопровождаются соответствующими риторическими ярлыками: "несогласие стало опасным", "напуганы", "давление". При этом признается, что отказ от участия в выборах связан с разочарованием в соотечественниках. И это достаточно значимый тезис, отражающий уровень культуры оппозиции, не готовой взаимодействовать с людьми с отличающейся политической позицией", - сообщил Брод.Он подчеркнул, что в большинстве случаев нападки несостоявшихся кандидатов на избирательный процесс из-за рубежа оценивается аудиторией негативно.Кроме того, противниками спецоперации в рамках их дискредитации избирательной системы России используется "язык вражды"."Сторонники действующей власти, защищающей национальные интересы и национальную безопасность в рамках СВО, в выражениях протестно настроенных субъектов называются не иначе как "зомбированные", "пустоголовые", "аморфные", "необразованные", что призвано побудить граждан России, не желающих соответствовать таким оценкам, к критике страны, ее руководства, в том числе посредством волеизъявления на выборах", - добавил Брод."Тематика ДЭГ становится излюбленной для современных дискредитаторов в силу больших возможностей. Критиковать новое и неизвестное широкой аудитории всегда легче, особенно если основываться на бездоказательных тезисах, не имеющих связи с реальностью... "Анти-ДЭГ"-дискурсы распространяются даже в регионах, где система пока не применяется, что свидетельствует о намерениях заранее подготавливать аудиторию и задавать ей соответствующие установки", - следует из доклада "Манипуляция информационной повесткой в канун ЕДГ-2022", представленного главой ассоциации "Независимый общественный мониторинг", членом Совета по правам человека при президенте РФ Александром Бродом.Эксперт отметил, что новые формы волеизъявления направлены в первую очередь на защиту здоровья и безопасности избирателей."Онлайн-голосование является инновационной формой, которая согласно действующему законодательству может распространяться на все уровни выборов", - подчеркнул Брод.По его словам, безопасность данных и работоспособность системы ДЭГ апробирована на целом ряде избирательных кампаний, не только в Москве, но и в регионах в рамках федеральных выборов 2021 года."Несмотря на многочисленные внешние кибератаки, система выдержала и наплыв избирателей, и последующий этап обработки данных. Механизмы защиты посредством блокчейна и шифрования, а также наличие специальной системы контроля характеризуют отечественную систему онлайн-голосования как одну из наиболее развитых и безопасных в мире", - добавил эксперт.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220830/vybory-1813121845.html
https://ria.ru/20220826/vybory-1812260085.html
https://ria.ru/20220826/vybory-1812216444.html
https://ria.ru/20220824/tsik-1811804381.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_13882fd5fe6280c977df03309b3b6ec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, александр брод, выборы
Политика, Россия, Александр Брод, Выборы
13:37 30.08.2022
 
В НОМ рассказали о попытках манипуляторов дискредитировать выборы в России

НОМ: для дискредитации российской избирательной системы пытаются использовать спецоперацию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Краснодаре
Голосование на избирательном участке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Голосование на избирательном участке в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Манипуляторы используют тему дискредитации специальной военной операции России на Украине против выборов, а когда не находят поддержку у электората, то тиражируют утверждения о давлении на оппозицию, говорится в докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг", который есть в распоряжении РИА Новости.
"Проведение специальной военной операции не могло не придать новых акцентов освещению выборов в России. Одной из первых линия СВО стала использоваться в рамках дискурса "недопуска оппозиции". Используя собственную оценочную шкалу, где дискредитация вооруженных сил РФ – норма, манипуляторы стали тиражировать заявления о давлении на оппозиционных кандидатов путем привлечения к ответственности либо угрозе такой ответственности", - следует из доклада "Манипуляция информационной повесткой в канун ЕДГ-2022", представленного главой ассоциации "Независимый общественный мониторинг", членом Совета по правам человека при президенте РФ Александром Бродом.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
13:30
НОМ: за рубежом создаются площадки для дискредитации выборов в России
По его словам, данная линия развивается как в русскоязычных, так и англоязычных СМИ и всячески преувеличивается.
"Поскольку ряд сил питал надежды на избрание кандидатов от "нескольких крупных независимых восходящих движений", которые рухнули из-за их позиции по специальной военной операции", - отметил Брод.
По его мнению, в условиях, когда политические силы, выступающие против СВО, утрачивают поддержку, оказываются на грани "маргинализации и потери всякого авторитета и уважения даже среди собственной аудитории", они стремятся "поставить знак равенства" между самостоятельно принятым решением о побеге из страны из-за несогласия с СВО и "давлением властей".
"Тезисы такого рода сопровождаются соответствующими риторическими ярлыками: "несогласие стало опасным", "напуганы", "давление". При этом признается, что отказ от участия в выборах связан с разочарованием в соотечественниках. И это достаточно значимый тезис, отражающий уровень культуры оппозиции, не готовой взаимодействовать с людьми с отличающейся политической позицией", - сообщил Брод.
Подготовка избирательного участка - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 11:46
Наблюдатели рассказали о подготовке к Единому дню голосования
Он подчеркнул, что в большинстве случаев нападки несостоявшихся кандидатов на избирательный процесс из-за рубежа оценивается аудиторией негативно.
Кроме того, противниками спецоперации в рамках их дискредитации избирательной системы России используется "язык вражды".
"Сторонники действующей власти, защищающей национальные интересы и национальную безопасность в рамках СВО, в выражениях протестно настроенных субъектов называются не иначе как "зомбированные", "пустоголовые", "аморфные", "необразованные", что призвано побудить граждан России, не желающих соответствовать таким оценкам, к критике страны, ее руководства, в том числе посредством волеизъявления на выборах", - добавил Брод.
"Тематика ДЭГ становится излюбленной для современных дискредитаторов в силу больших возможностей. Критиковать новое и неизвестное широкой аудитории всегда легче, особенно если основываться на бездоказательных тезисах, не имеющих связи с реальностью... "Анти-ДЭГ"-дискурсы распространяются даже в регионах, где система пока не применяется, что свидетельствует о намерениях заранее подготавливать аудиторию и задавать ей соответствующие установки", - следует из доклада "Манипуляция информационной повесткой в канун ЕДГ-2022", представленного главой ассоциации "Независимый общественный мониторинг", членом Совета по правам человека при президенте РФ Александром Бродом.
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 07:40
Женщины составят треть кандидатов на осенних выборах в России
Эксперт отметил, что новые формы волеизъявления направлены в первую очередь на защиту здоровья и безопасности избирателей.
"Онлайн-голосование является инновационной формой, которая согласно действующему законодательству может распространяться на все уровни выборов", - подчеркнул Брод.
По его словам, безопасность данных и работоспособность системы ДЭГ апробирована на целом ряде избирательных кампаний, не только в Москве, но и в регионах в рамках федеральных выборов 2021 года.
"Несмотря на многочисленные внешние кибератаки, система выдержала и наплыв избирателей, и последующий этап обработки данных. Механизмы защиты посредством блокчейна и шифрования, а также наличие специальной системы контроля характеризуют отечественную систему онлайн-голосования как одну из наиболее развитых и безопасных в мире", - добавил эксперт.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:06
ЦИК утвердил исполнение гимна при открытии избирательных участков
 
ПолитикаРоссияАлександр БродВыборы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала