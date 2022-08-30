https://ria.ru/20220830/vybory-1813123660.html

В НОМ рассказали о попытках манипуляторов дискредитировать выборы в России

В НОМ рассказали о попытках манипуляторов дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 30.08.2022

В НОМ рассказали о попытках манипуляторов дискредитировать выборы в России

Манипуляторы используют тему дискредитации специальной военной операции России на Украине против выборов, а когда не находят поддержку у электората, то... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:37

2022-08-30T13:37

2022-08-30T13:37

политика

россия

александр брод

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_296:524:2580:1809_1920x0_80_0_0_02b3e872751557ee04cc1bafa4c8ac48.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Манипуляторы используют тему дискредитации специальной военной операции России на Украине против выборов, а когда не находят поддержку у электората, то тиражируют утверждения о давлении на оппозицию, говорится в докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг", который есть в распоряжении РИА Новости."Проведение специальной военной операции не могло не придать новых акцентов освещению выборов в России. Одной из первых линия СВО стала использоваться в рамках дискурса "недопуска оппозиции". Используя собственную оценочную шкалу, где дискредитация вооруженных сил РФ – норма, манипуляторы стали тиражировать заявления о давлении на оппозиционных кандидатов путем привлечения к ответственности либо угрозе такой ответственности", - следует из доклада "Манипуляция информационной повесткой в канун ЕДГ-2022", представленного главой ассоциации "Независимый общественный мониторинг", членом Совета по правам человека при президенте РФ Александром Бродом.По его словам, данная линия развивается как в русскоязычных, так и англоязычных СМИ и всячески преувеличивается."Поскольку ряд сил питал надежды на избрание кандидатов от "нескольких крупных независимых восходящих движений", которые рухнули из-за их позиции по специальной военной операции", - отметил Брод.По его мнению, в условиях, когда политические силы, выступающие против СВО, утрачивают поддержку, оказываются на грани "маргинализации и потери всякого авторитета и уважения даже среди собственной аудитории", они стремятся "поставить знак равенства" между самостоятельно принятым решением о побеге из страны из-за несогласия с СВО и "давлением властей"."Тезисы такого рода сопровождаются соответствующими риторическими ярлыками: "несогласие стало опасным", "напуганы", "давление". При этом признается, что отказ от участия в выборах связан с разочарованием в соотечественниках. И это достаточно значимый тезис, отражающий уровень культуры оппозиции, не готовой взаимодействовать с людьми с отличающейся политической позицией", - сообщил Брод.Он подчеркнул, что в большинстве случаев нападки несостоявшихся кандидатов на избирательный процесс из-за рубежа оценивается аудиторией негативно.Кроме того, противниками спецоперации в рамках их дискредитации избирательной системы России используется "язык вражды"."Сторонники действующей власти, защищающей национальные интересы и национальную безопасность в рамках СВО, в выражениях протестно настроенных субъектов называются не иначе как "зомбированные", "пустоголовые", "аморфные", "необразованные", что призвано побудить граждан России, не желающих соответствовать таким оценкам, к критике страны, ее руководства, в том числе посредством волеизъявления на выборах", - добавил Брод."Тематика ДЭГ становится излюбленной для современных дискредитаторов в силу больших возможностей. Критиковать новое и неизвестное широкой аудитории всегда легче, особенно если основываться на бездоказательных тезисах, не имеющих связи с реальностью... "Анти-ДЭГ"-дискурсы распространяются даже в регионах, где система пока не применяется, что свидетельствует о намерениях заранее подготавливать аудиторию и задавать ей соответствующие установки", - следует из доклада "Манипуляция информационной повесткой в канун ЕДГ-2022", представленного главой ассоциации "Независимый общественный мониторинг", членом Совета по правам человека при президенте РФ Александром Бродом.Эксперт отметил, что новые формы волеизъявления направлены в первую очередь на защиту здоровья и безопасности избирателей."Онлайн-голосование является инновационной формой, которая согласно действующему законодательству может распространяться на все уровни выборов", - подчеркнул Брод.По его словам, безопасность данных и работоспособность системы ДЭГ апробирована на целом ряде избирательных кампаний, не только в Москве, но и в регионах в рамках федеральных выборов 2021 года."Несмотря на многочисленные внешние кибератаки, система выдержала и наплыв избирателей, и последующий этап обработки данных. Механизмы защиты посредством блокчейна и шифрования, а также наличие специальной системы контроля характеризуют отечественную систему онлайн-голосования как одну из наиболее развитых и безопасных в мире", - добавил эксперт.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220830/vybory-1813121845.html

https://ria.ru/20220826/vybory-1812260085.html

https://ria.ru/20220826/vybory-1812216444.html

https://ria.ru/20220824/tsik-1811804381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, александр брод, выборы