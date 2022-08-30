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ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром - РИА Новости, 30.08.2022
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https://ria.ru/20220830/vsu-1813279985.html
ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром
ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром - РИА Новости, 30.08.2022
ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром
Украинские военные интенсивно обстреливают во вторник город Каменка-Днепровская в 25-30 километрах от Энергодара, сообщил РИА Новости и.о. главы администрации... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T21:49
2022-08-30T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
энергодар
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КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ (Запорожская обл.), 30 авг - РИА Новости. Украинские военные интенсивно обстреливают во вторник город Каменка-Днепровская в 25-30 километрах от Энергодара, сообщил РИА Новости и.о. главы администрации города Александр Реймер."Сегодня у нас в городе Каменка-Днепровская очередной обстрел, сегодня как никогда интенсивный. Снаряд прилетел прямо в жилой дом в микрорайоне Консервный завод. К счастью, пострадавших нет. Но жильцы в это время находились дома в соседней комнате", - сказал он.По словам Реймера, также во вторник был прилет в этом же микрорайоне в гостиничный комплекс. К счастью, также нет пострадавших, есть небольшие разрушения, сообщил он. Кроме того, удару подверглось промышленное предприятие по сбору зерна от местных фермеров."Но я хочу сказать, что Каменка-Днепровская - обычный мирный город, здесь нет никаких войск, здесь не стреляют, здесь нет никаких народных волнений. Народ работает в своих хозяйствах, выращивает овощи. Стрелять по мирному городу? Все находятся в легком шоке от того, что сейчас происходит", - отметил и.о. главы администрации.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Энергодар
21:49 30.08.2022
 
ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром

ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская, находящийся в 25-30 километрах от Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ (Запорожская обл.), 30 авг - РИА Новости. Украинские военные интенсивно обстреливают во вторник город Каменка-Днепровская в 25-30 километрах от Энергодара, сообщил РИА Новости и.о. главы администрации города Александр Реймер.
"Сегодня у нас в городе Каменка-Днепровская очередной обстрел, сегодня как никогда интенсивный. Снаряд прилетел прямо в жилой дом в микрорайоне Консервный завод. К счастью, пострадавших нет. Но жильцы в это время находились дома в соседней комнате", - сказал он.
По словам Реймера, также во вторник был прилет в этом же микрорайоне в гостиничный комплекс. К счастью, также нет пострадавших, есть небольшие разрушения, сообщил он. Кроме того, удару подверглось промышленное предприятие по сбору зерна от местных фермеров.
"Но я хочу сказать, что Каменка-Днепровская - обычный мирный город, здесь нет никаких войск, здесь не стреляют, здесь нет никаких народных волнений. Народ работает в своих хозяйствах, выращивает овощи. Стрелять по мирному городу? Все находятся в легком шоке от того, что сейчас происходит", - отметил и.о. главы администрации.
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