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МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны - РИА Новости, 30.08.2022
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МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны
МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны - РИА Новости, 30.08.2022
МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны
Германия прилагает усилия к вымарыванию тезиса о своей единоличной исторической ответственности за развязывание Второй мировой войны, пытаясь переложить ее на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:30
2022-08-30T11:30
в мире
германия
россия
берлин (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Германия прилагает усилия к вымарыванию тезиса о своей единоличной исторической ответственности за развязывание Второй мировой войны, пытаясь переложить ее на СССР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, в МИД РФ хотели бы привлечь внимание к осуществляемой властями ФРГ политике, нацеленной на пересмотр исторической роли Берлина в самом кровавом конфликте за все время существования человечества, в связи с отмечаемой 1 сентября памятной датой начала Второй мировой войны."Констатируем, что в последние годы германское государство, вопреки неизменным декларациям его представителей о признании ими единоличной исторической ответственности Германии за развязывание Второй мировой войны и совершённые в её ходе немецкими нацистами и вооруженными силами бесчеловечные преступления, на деле прилагает последовательные усилия к вымарыванию этого тезиса из международной общественно-политической дискуссии", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.По ее словам, для того, чтобы переложить ответственность за развязывание войны, "Берлин поощряет методичное насаждение в публичном пространстве сознательно искаженных представлений о генезисе Второй мировой войны, противоречащих общеизвестным фактам и их общепризнанным оценкам"."Переворачивая прошлое с ног на голову, власти ФРГ упорно пытаются приписать СССР некую ответственность за начало войны, как минимум, соизмеримую, а то и равную собственной исторической вине, комплекс которой, очевидно, все сильнее тяготит Берлин", - отметила Захарова."В этом контексте усиленно внедряется абсурдный нарратив о мнимой тождественности государственной системы "сталинского" Советского Союза и немецкого национал-социалистского режима, осуществившего Холокост и целенаправленное истребление миллионов мирных граждан в том же СССР", - добавила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220830/nevezhestvo-1813048855.html
https://ria.ru/20220522/pravda-1790052340.html
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в мире, германия, россия, берлин (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
11:30 30.08.2022
 
МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны

МИД: Берлин поощряет насаждение искаженных представлений о начале Второй мировой войны

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Германия прилагает усилия к вымарыванию тезиса о своей единоличной исторической ответственности за развязывание Второй мировой войны, пытаясь переложить ее на СССР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в МИД РФ хотели бы привлечь внимание к осуществляемой властями ФРГ политике, нацеленной на пересмотр исторической роли Берлина в самом кровавом конфликте за все время существования человечества, в связи с отмечаемой 1 сентября памятной датой начала Второй мировой войны.
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"Констатируем, что в последние годы германское государство, вопреки неизменным декларациям его представителей о признании ими единоличной исторической ответственности Германии за развязывание Второй мировой войны и совершённые в её ходе немецкими нацистами и вооруженными силами бесчеловечные преступления, на деле прилагает последовательные усилия к вымарыванию этого тезиса из международной общественно-политической дискуссии", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
По ее словам, для того, чтобы переложить ответственность за развязывание войны, "Берлин поощряет методичное насаждение в публичном пространстве сознательно искаженных представлений о генезисе Второй мировой войны, противоречащих общеизвестным фактам и их общепризнанным оценкам".
"Переворачивая прошлое с ног на голову, власти ФРГ упорно пытаются приписать СССР некую ответственность за начало войны, как минимум, соизмеримую, а то и равную собственной исторической вине, комплекс которой, очевидно, все сильнее тяготит Берлин", - отметила Захарова.
"В этом контексте усиленно внедряется абсурдный нарратив о мнимой тождественности государственной системы "сталинского" Советского Союза и немецкого национал-социалистского режима, осуществившего Холокост и целенаправленное истребление миллионов мирных граждан в том же СССР", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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В миреГерманияРоссияБерлин (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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