https://ria.ru/20220830/voyna-1813088297.html

МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны

МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны - РИА Новости, 30.08.2022

МИД: Берлин поощряет искажения представлений о начале Второй мировой войны

Германия прилагает усилия к вымарыванию тезиса о своей единоличной исторической ответственности за развязывание Второй мировой войны, пытаясь переложить ее на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:30

2022-08-30T11:30

2022-08-30T11:30

в мире

германия

россия

берлин (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Германия прилагает усилия к вымарыванию тезиса о своей единоличной исторической ответственности за развязывание Второй мировой войны, пытаясь переложить ее на СССР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, в МИД РФ хотели бы привлечь внимание к осуществляемой властями ФРГ политике, нацеленной на пересмотр исторической роли Берлина в самом кровавом конфликте за все время существования человечества, в связи с отмечаемой 1 сентября памятной датой начала Второй мировой войны."Констатируем, что в последние годы германское государство, вопреки неизменным декларациям его представителей о признании ими единоличной исторической ответственности Германии за развязывание Второй мировой войны и совершённые в её ходе немецкими нацистами и вооруженными силами бесчеловечные преступления, на деле прилагает последовательные усилия к вымарыванию этого тезиса из международной общественно-политической дискуссии", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.По ее словам, для того, чтобы переложить ответственность за развязывание войны, "Берлин поощряет методичное насаждение в публичном пространстве сознательно искаженных представлений о генезисе Второй мировой войны, противоречащих общеизвестным фактам и их общепризнанным оценкам"."Переворачивая прошлое с ног на голову, власти ФРГ упорно пытаются приписать СССР некую ответственность за начало войны, как минимум, соизмеримую, а то и равную собственной исторической вине, комплекс которой, очевидно, все сильнее тяготит Берлин", - отметила Захарова."В этом контексте усиленно внедряется абсурдный нарратив о мнимой тождественности государственной системы "сталинского" Советского Союза и немецкого национал-социалистского режима, осуществившего Холокост и целенаправленное истребление миллионов мирных граждан в том же СССР", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220830/nevezhestvo-1813048855.html

https://ria.ru/20220522/pravda-1790052340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, россия, берлин (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова