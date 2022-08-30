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В Макеевке вода будет подаваться раз в три дня - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/voda-1813271130.html
В Макеевке вода будет подаваться раз в три дня
В Макеевке вода будет подаваться раз в три дня - РИА Новости, 30.08.2022
В Макеевке вода будет подаваться раз в три дня
Централизованная подача воды населению Макеевки с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации ДНР. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T20:38
2022-08-30T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
макеевка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Централизованная подача воды населению Макеевки с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации ДНР.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР."С 31 августа вода в Макеевке будет подаваться раз в три дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Министерство публикует график подачи воды: она будет подаваться только с 19.00 до 21.00 и не более чем в четырех районах города одновременно.Ранее сообщалось об аналогичной мере в Донецке.Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, что неоднократно приводило к серьезным перебоям в ее работе, 24 августа в Донецке сообщили о ее остановке из-за низкого уровня воды в питающем ее канале.
https://ria.ru/20220830/kherson-1813221499.html
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макеевка
донецк (днр)
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в мире, жкх, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Макеевка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
20:38 30.08.2022
 
В Макеевке вода будет подаваться раз в три дня

Вода в Макеевке с 31 августа будет подаваться раз в три дня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Макеевского городского совета Донецкой области
Здание Макеевского городского совета Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Макеевского городского совета Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Централизованная подача воды населению Макеевки с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации ДНР.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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"С 31 августа вода в Макеевке будет подаваться раз в три дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Министерство публикует график подачи воды: она будет подаваться только с 19.00 до 21.00 и не более чем в четырех районах города одновременно.
Ранее сообщалось об аналогичной мере в Донецке.
Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, что неоднократно приводило к серьезным перебоям в ее работе, 24 августа в Донецке сообщили о ее остановке из-за низкого уровня воды в питающем ее канале.
Донецк - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
18:50
В Донецке вода будет подаваться раз в три дня
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХМакеевкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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