https://ria.ru/20220830/voda-1813271130.html

В Макеевке вода будет подаваться раз в три дня

В Макеевке вода будет подаваться раз в три дня - РИА Новости, 30.08.2022

В Макеевке вода будет подаваться раз в три дня

Централизованная подача воды населению Макеевки с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации ДНР. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T20:38

2022-08-30T20:38

2022-08-30T20:38

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Централизованная подача воды населению Макеевки с 31 августа будет осуществляться раз в три дня, сообщили во вторник в министерстве информации ДНР.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР."С 31 августа вода в Макеевке будет подаваться раз в три дня", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Министерство публикует график подачи воды: она будет подаваться только с 19.00 до 21.00 и не более чем в четырех районах города одновременно.Ранее сообщалось об аналогичной мере в Донецке.Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, что неоднократно приводило к серьезным перебоям в ее работе, 24 августа в Донецке сообщили о ее остановке из-за низкого уровня воды в питающем ее канале.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813221499.html

https://ria.ru/20220830/voda-1813250875.html

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, жкх, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика